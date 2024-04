Már a múlt héten kiderült, az amerikai titkosszolgálatoknak volt információjuk arra vonatkozóan, hogy az Iszlám Állam nevű radikális iszlamista terrorszervezet terrortámadásra készült Oroszországban. Most újabb fejlemények láttak napvilágot az ügyben, a TASZSZ orosz állami hírügynökség a The Washington Post alapján írta meg: az Egyesült Államok tudta, hogy a krasznogorszki Crocus City Hall egy potenciális célpont a terroristák számára. „Több mint két héttel azelőtt, hogy a terroristák véres támadást hajtottak végre Moszkva külvárosában, az amerikai kormányzat szólt az oroszoknak, hogy a Crocus City Hall koncertterme is egyike lehet a lehetséges célpontoknak” – írta a The Washington Post. A lap hozzáteszi: a kritikus információt egy nappal a március 7-én kiadott nagykövetségi figyelmeztetés közzététele előtt osztották meg az orosz hatóságokkal.

Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgató mellett Szergej Nariskin SZVR-igazgató (az orosz külföldi hírszerzés vezetője) is elismerte, hogy kaptak előrejelzést az amerikaiaktól, azonban – hasonlóan ahhoz, amiről Bortnyikov is beszélt – a figyelmeztetés túlságosan általános jellegű volt, tehát nem tudtak belőle érdemi következtetéseket levonni.

Bár a lap kiemeli: szokatlan, hogy az Egyesült Államok kritikus hírszerzési információt oszt meg olyan országgal, amellyel szemben elvben „ellenséges magatartást” tanúsít, továbbra sem világos, hogy az amerikai hírszerzés csupán elnézte a támadás időpontját, vagy a terroristák módosítottak, tekintettel az amerikai felhívásra.