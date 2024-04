Erdővidéki civiltalálkozó

A megjelenteket az eseményt immár harmadik alkalommal megszervező Demeter Zoltán üdvözölte, s kívánta, a találkozó járuljon hozzá ahhoz, hogy a közös célokat kitűzők partnerségre lépve dolgozzanak. Benedek-Huszár János, Barót polgármestere örömét fejezte ki, amiért ismét egy asztalhoz ültek a civilek, és biztosította őket, hogy az önkormányzat megbecsüli elhivatottsággal végzett munkájukat. Mint elmondta, az idei költségvetésben az egyházak részére 60 ezer, a sportegyesületek részére 197 ezer, a civil szervezetek kulturális, ifjúsági és nevelőprogramjaira 305 ezer lejt különítettek el. Bár a város költségvetése reálértéken kisebb, mint a tavalyi – alig 0,6 százalékkal nagyobb a bevételük, a pénzromlás viszont tíz százalék –, igyekeztek annyit adni, hogy a jó ötletek mellé állók ne szenvedjenek hiányt – tette hozzá a polgármester.

Bogdán Beáta, a Caritas munkatársa interaktív előadásában a rendelkezésre álló idő hatékonyabb beosztásáról beszélt és ismertetett néhány bevált, hasznos és praktikus módszert. Az elmondottakat a kiosztott, gyorsan megoldható feladatok révén is bizonyította, melyek arról szóltak: céljaink meghatározásával, tervezéssel, a lehetőségeink és a megvalósítást hátráltató okok feltérképezésével miként lehetünk sikeresek.

A Zöld Nap Egyesület vezetője, Ráduly Attila a Kézdivásárhelyen és Kézdiszéken végzett munkájukról számolt be, majd azt hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az általuk végzett tevékenységbe minél inkább bevonják a fiatalokat. Már a 7–10 éves korosztály számára is szerveznek táborokat, nagy hangsúlyt fektetnek a kamaszokra, illetve a fiatal felnőttekre is. Az elkötelezetten dolgozó 16–31 éves korosztály számára adott a lehetőség, hogy nemzetközi projektjeikben vegyenek részt, ami által olyan ismeretekre tehetnek szert, melyeket másképp nem szerezhetnének meg. Tapasztalataik azt mutatják, a résztvevők nyitottabbakká, az idegen nyelveket gyakorolva magabiztosabbá válnak, megtanulnak kommunikálni és sok információhoz jutnak az idegen kultúrákról. Sok a munka, ezért folyamatosan várják a hozzájuk csatlakozni kívánó önkéntesek jelentkezését is – mondotta.

A Ráduly Attila szavait erősítette meg a Zöld Nap Egyesület törökországi önkéntese, Derya Yavlar is. Kedvhozónak elmondta, milyen feltételek mellett lehet valakiből külföldön önkéntes: mikét kell keresni küldő, illetve fogadó szervezetet, mennyi étkeztetési és zsebpénzt kap, milyen jellegű biztosításhoz jut a programba bekerülő, mennyi ideig és milyen jellegű munkát kell végeznie. Megéri az ilyen programokban részt venni, mert rengeteg élménnyel gazdagodhatnak általa. Neki nagyon jól telik Kézdivásárhelyen, magyarul és románul is elsajátított néhány szót, felfedezte a térségre jellemző ízeket és szívesen látja el kicsiben szülőföldje nagyköveti szerepét is.

Egyed Emőke, a baróti Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesületének vezetője és a Civilek Háromszékért Szövetség (Civek) alelnöke az Év önkéntese cím elnyerésének lehetőségére hívta fel a figyelmet. Arra kérte a jelen levő egyesületek képviselőit, ajánlják azokat az önkénteseket, akik munkájukat teljesebbé teszik, elhivatottsággal állnak ki a jó ügyek mellett, és április 15-ig jelöljék az arra érdemeseket.

Végezetül az egyesületek képviselői számoltak be dióhéjban az elmúlt évben végzett tevékenységükről s ajánlottak partnerséget egymásnak.