Egy cinege mentése

Utólagos véletlen, hogy a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár épp február 15-én, az olvasás országos napján ünnepelte mai – megyei közkönyvtári – formájában megalakulásának ötven esztendejét: anno 1974-ben egy államfői látogatás során kiadott „ukáz” hozta létre az intézményt, a felsőbb utasítás még azt is megszabta, hogy az egykori Székházban, Háromszék történelmének oly jelentős épületében legyen a székhelye. A véletlen abban rejlik, hogy Romániában az olvasás napját csak 2022 óta tartják. A dátumok egybeesése azonban nem is segíti, de nem is gátolja a Bod Péter Megyei Könyvtárat mindennapi feladataiban: a köz érdekében történő munka elvégzésében és a könyvtári küldetés teljesítésében. Az intézmény szerepeiről – mert hiszen a kötelezőn túl a vállalt munkát is elvégzik, és leginkább ennek köszönhetően vált mostanára a Bod Péter Megyei Könyvtár a háromszéki, földrajzi helyzetéből adódóan elsősorban a sepsiszentgyörgyi kulturális élet egyik központjává – Szonda Szabolcs igazgatót kérdeztük.