Barabás Árpád rendez a Tamási Áron Színházban

Bocsárdi László lapunknak elmondta, hogy több jó előadást is látott Barabás Árpádtól az utóbbi években, azon kevés művészek egyikének tartja, akik színészként és rendezőként is jelentős alkotók. Nem véletlen, hogy éppen rá bízta az általa rendezett Tóték című előadás Narrátor szerepét, miután Beczásy Áron színész távozott a társulattól. Arra is emlékeztetett, hogy Barabás Árpád a kézdivásárhelyi színháznál is rendezett pár nagyszerű produkciót, melyek közül egyiket, Yasmina Reza Művészet című darabját a sepsiszentgyörgyi színház is műsorára tűzte. „Úgy tűnik, nemcsak színészként, hanem rendezőként is jó érzéke van a színpadhoz, de amint az első próbán kiderült, a játék, a forma felől közelít a rendezéshez is, nem a darabban megjelenő társadalmi kérdéseket fejtegette elsősorban. A próba jó hangulatban telt, kíváncsi vagyok, mit tudnak majd kihozni ebből a történetből” – fogalmazott Bocsárdi László.

Barabás Árpád Székelyudvarhelyen él, ahol a Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője. Első sepsiszentgyörgyi rendezése küszöbén így nyilatkozott: „Kollégaként jó viszonyban vagyok több itteni színésszel, de túlzás lenne azt mondani, hogy ismerem ezt a társulatot. A leginkább kíváncsiság van most bennem, és az a fajta »harctéri izgalom«, ami minden próbafolyamat előtt lenni szokott. Bízom benne, hogy élmény lesz mindannyiunk számára jobban megismerni, felfedezni egymást, tanulni egymástól.” A darabválasztással kapcsolatosan kijelentette: nagyon szereti Eugène Labiche különös művét, mely talán azért áll közel hozzá, mert mindig a játékosságot keresi a színházban, ez a darab pedig valójában „egy játékra való felkérés”.

Az új előadás elkészítésében a rendező közvetlen alkotótársai lesznek: Szűcs-Olcsváry Gellért dísz­lettervező (a székelyudvarhelyi társulat színésze), Gábor Zsófi jelmeztervező, Kónya-Ütő Bence zeneszerző (a sepsiszentgyörgyi társulat színésze, aki játszik is az előadásban), Bezsán Noémi koreográfus és Bálint Hunor 3D-animátor, aki videóanimációkat készít majd a produkcióhoz. Az előadás bemutatóját április 22-ére tervezi a színház.