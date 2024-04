Ha ezt az emberek közti kapcsolatra szűkítjük, jelentheti azt is, hogy valaki jelzéseket küld magáról másvalakiknek, hogy megismerjék. De érhető úgy is, hogy a küldők mi vagyunk, és szeretnénk „megmutatni” magunkat a társadalomnak, hogy az alapján azonosítsanak be, amit üzenünk, hiszen ha ezt őszintén tesszük, akkor ez az egyetlen módja annak, hogy ne mendemondák alapján ítéljenek meg, hanem vallomásunk szerint.

Ám mert a mai társadalmunk egyre inkább információs és dezinformációs szín- és csatatérként működik, minden általunk küldött jelre azonnal úgy is reagálhatnak, hogy vajon ezt miért mondja, miért így, miért most, mit akar elérni vele. A 22-es csapdájának tűnik, mégis van kiút belőle.

Ez a hitelesség, ami úgy érhető el, ha nem csak egyszeri kommunikáció­ként élünk a jeladás lehetőségével, hanem folyamatosan ugyanaz a véleményünk azonos dolgokról, és a szavaink megfelelnek tetteinknek is. Azaz egész eddigi életünk igazolja az általunk nyilvánosan közölteket. Persze mindez úgy valós, ha elfogadjuk azt is, hogy véleményünk bármiről változhat, ha az a bármi olyan mértékben alakul át, hogy ezt jeleznünk kell. Kell, ha továbbra is a közélet aktív, a magyarság jövőjéért aggódó szereplői akarunk maradni. Ezért született meg a múltkori A g-k című írásom is.

És azért is, mert már sok-sok év telt el azzal, hogy jelzéseket próbáltunk küldeni Budapestre, de ezek mindig belefulladtak a miértek mocsarába, anélkül, hogy magával az üzenettel foglalkoztak volna. Most azonban forrong az ország, a világ, és ebben a nem túl szívderítő közállapotban jó belebotlani olyan párhuzamos jelzésbe, melyet a Magyar Nemzet hasábjain közölt minap Rod Dreher nálunk élő amerikai író, aki hosszan és pozitívan értékeli országunkat, a miniszterelnököt, majd ezt írja: „Mindezt nem azért mondom, hogy Orbán Viktornak hízelegjek. Nem is azért, hogy dicsőítsem a Fideszt, amelynek meg kellene értenie az idők szavát, és el kellene takarítania a korrupciót, hogy a dekadenciát és a felbomlást pártolóknak ne legyen alapjuk magyar szavazatokat követelni. Nemrég beszéltem lengyel konzervatívokkal, akik szomorúak voltak, hogy a Jog és Igazságosság párt elvesztette a hatalmat, de azt is mondták, hogy a párt közömbössége a saját soraiban lévő korrupció iránt nagyban hozzájárult a vereségükhöz.”

A KÉSZ 2015-ben – már sokadik jelzéseként – indította el Az idők jelei programot. Nyomtatott kiadványok és film is született ebből, mintegy jobbító szándékú görbe tükörként a hatalom számára. Csak venni kellene végre a szaporodó jeleket, jelzéseket.

