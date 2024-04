Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karával együttműködve 60 Plusz Akadémia néven indít időseknek szóló ingyenes oktatási programot, amely során rangos meghívottak tartanak előadást változatos témakörökben. A részvétel ingyenes, a program pedig illeszkedik azon kezdeményezések sorába, amelyek célja, hogy a sepsiszentgyörgyi szépkorúak életét könnyítsük, tartalmas időtöltést kínáljunk számukra, lehetőséget teremtsünk az aktív kikapcsolódásra, tudásgyarapításra, bevonjuk őket a közösségi életbe.

Az előadások lehetőséget kínálnak a sepsiszentgyörgyi szépkorúaknak, hogy továbbra is aktívak maradjanak és új ismeretekkel gazdagodjanak, miközben közösségben élvezhetik az oktatás örömeit. Az előadók olyan fontos témákat érintenek, mint az egészség, kertészet, művészet, fenntarthatóság, energiagazdálkodás, sport, mezőgazdaság, erdészet és ökológia.

Az előadásokra kéthetente kerül sor a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az elsőt április 9-én, kedden 17 órától dr. Zsigmond Andrea, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának adjunktusa tartja Miért fogyasszunk ásványvizet? Ásványvizeink egészségügyi hatásai címmel. Az akadémia megnyitóján köszöntőt mond Antal Árpád polgármester, valamint Náhlik András programkoordinátor, a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának dékánja.

Dr. Náhlik András a Sepsiszentgyörgyi Kar dékánjaként szerzett tudomást arról, hogy az egyetem Csíkszeredai Kara 2015-ben indított egy nagy sikerű kezdeményezést Ezüst Akadémia néven, amely a pandémia miatt szakadt meg. Csíkszereda után Kézdivásárhelyen és 2017-től Sepsiszentgyörgyön is voltak előadások. Ezt a hagyományt szeretnénk feléleszteni, most már az új kar kezdeményezésével, elsősorban Sepsiszentgyörgyre, Háromszékre fókuszálva.

Szerinte bármely egyetem akkor tölti be társadalmi-gazdasági szerepét, ha feladatául nem csak az oktatást és kutatást tűzi ki, hanem úgynevezett harmadik missziós tevékenységet is felvállal, vagyis szolgáltató egyetemként működik. A nemrég megalakult Sepsiszentgyörgyi Kar fontos szerepet kíván betölteni Háromszék kulturális és sportéletében, a gazdaságfejlesztés, településfejlesztés területén is. Sikeres programokat szeretnének létrehozni: információt, tudást, tartalmas időtöltést kínálni. Ezek fenntartása közös érdeke az egyetemnek és a városnak egyaránt.

Akárcsak a 60 Plusz magazint és a nosztalgiamozizást, az akadémiát is azoknak az idősödő lakosoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a világ és szűkebb környezetünk dolgai, történései iránt. Nekik szeretnénk tudásalapú élményt nyújtani.

Az akadémiára a sepsi.sapientia.ro oldalon található űrlapon, illetve a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán a +40 737 967 522-es telefonszámon lehet jelentkezni hétköznapokon 9 és 12 óra között. Azok között, akik a hat előadásból legalább ötön részt vesznek, ajándékokat sorsolunk ki.

Program

Április 9., 17 óra

Dr. Zsigmond Andrea egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar): Miért fogyasszunk ásványvizet? Ásványvizeink egészségügyi hatásai

Április 23.

Dr. Incze-Bartha Zsuzsanna ortopéd főorvos (Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, Sepsiszentgyörgy): A mozgásszervi betegségek megelőzése az időseknél

Május 7.

Dr. Urák István egyetemi docens (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kar): A nyolclábúak csodálatos világa

Május 21.

Dr. Györbíró László érsebész főorvos (Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, Sepsiszentgyörgy): A vérereink, akár az élet fája – avagy mit érdemes tudni és még inkább, mire érdemes odafigyelni

Június 4.

Dr. Sebestyén Tihamér egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kar): Zöld energiák térnyerése: az elmélettől a helyi­ energiaközösségekig Háromszéken

Június 18.

Dr. Náhlik András egyetemi tanár, dékán (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kar): Állatok szaporodási viselkedése – és az ember?

