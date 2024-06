A Stadion és Kórház utca kereszteződésének közelében rögtönzött tájékoztatón az MPE politikusa elmondta, amennyiben június 9-én elnyerik a választók bizalmát, SepsiApp néven egy új applikációt üzemelnek be, ennek segítségével jelezheti majd a lakosság a városban tapasztalt problémákat, a különböző típusú meghibásodásokat, sőt, fotókat is csatolhatnak majd a bejelentésekhez, ugyanitt nyomon követnék a megoldás lehetőségeit. „Ehhez természetesen az önkormányzatnál fel kell állítani egy csapatot, amely gyorsan, meggyőzően és eredményesen tud reagálni a felvetettekre. Mert az elmúlt időszakban azt láttuk – akár a színes kiadványt 48 oldalon, akár a városvezetés kommunikációját hallgatjuk – , hogy minden rendben van a városban, de azért mi hoztunk egy-két olyan képet is, ami azt szemlélteti, továbbra is problémák vannak: a kivitelezés bizonyos részei, a karámba épített bicikliút, a kóbor kutyák, lovak kérdése vagy a bebetonozott fa esete, ami elég nagy felháborodást váltott ki, a Bodok Szálló vagy a szakszervezetek művelődési háza. Álláspontunk szerint ez is hozzátartozik az elmúlt négy évhez, az elmúlt 16 évhez is” – fogalmazott Erőss Bulcsú.

Az MPE polgármesterjelöltje köszönetet mondott a húszezres tagszámmal rendelkező „Sepsiszentgyörgyi szégyenfal” csoportnak, mely véleménye szerint a zavaró hiányosságok és problémák a közösségi médiában történő jelzésével „mintegy görbe tükröt tartott” a városvezetésnek. Az MPE által kezdeményezett SepsiApp az ő munkájukat szeretné felszabadítani, és a lakosságot is aktívabban bevonni, hogy jelezzék az észlelt gondokat, a közterületen kóborló állatoktól a csőtörésen át az áramszünetig, azaz olyan eseteket is, amelyek nem feltétlenül tartoznak az önkormányzathoz, hogy az továbbítsa az illetékes hatóságoknak gyors megoldásra. Erőss Bulcsú ismét egy magyarországi példával támasztotta alá javaslatát, Törökbálint lakossági bejelentési portáljának lehetőségeit szemléltette egy nagy méretű fotón. Emellett Nagy Gábor Leventével, az alakulat megyeitanácselnök-jelöltjével a város több pontján rögzített problémákat is bemutatták.