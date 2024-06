Bár az okosok azt mondják, hogy a mély- vagy párhuzamos állam csak az összeesküvés-elméletek szerint létezik, most ismét egyre többen emlegetik, hogy igenis van ilyesmi – amolyan állam az államban –, még nálunk is.

Egyes feltevések szerint az Amerikai Egyesült Államokban már a 19. század végén létezett és ma is van mélyállam (Deep State), amely érdekcsoportok hálózata, és azon szorgoskodik, hogy a közhatalom gyakorlását függetlenítse a lakosság akaratától, vagyis hogy ne a megválasztottak gyakorolják a hatalmat. Ilyen hatalommal rendelkezett a Szovjetunióban a KGB is, amely szintén állam volt az államban.

Abban reménykedem, hogy a mély- (vagy párhuzamos) államok megmaradnak a jövőben is, mert ki tudja, hogy hol, milyen (múmia)elnököket választanak, akik az államokat és a világot vezetni akarják, de képtelenek rá, és akkor majd jól foghat a mélyállami vezetés, amely helyettük dolgozik.

Ha ez így megy, akkor egyáltalán nem is kellene választásokat tartani, mert a politikai osztály csak dísznek van és csak névleg vezet egy országot, mivel érdekcsoportok kézben tarthatják az államok irányítását. (Aztán ha valami rosszul megy, akkor rájuk lehet fogni, hogy azok a hibásak.)

Romániában is rebesgették (és most is emlegetik) a párhuzamos államnak becézett hatalom létezését, amely a homályban gyakorolta (gyakorolja) a hatalmat. Most azt mondják, úgy tűnik, éppen a párhuzamos állam élén levők cseréje zajlik, és így remélhetőleg továbbra is lesz párhuzamos állam, amely – bármelyik párt kerül hatalomra, vagy bárki lesz az elnök – attól függetlenül tudja csendben vezetni az országot és (félre) a népet. Ha okosak lesznek a pártok, akkor szövetkeznek a párhuzamos állam vezetőivel, és teljes békességben ülhetnek a hatalom bársonyszékeiben és babérjaikon.

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt főnökét, Florin Coldeát és a SRI Jogügyi Igazgatóságának volt főnökét, Dumitru Dumbravăt hatósági felügyelet alá helyezték, és korrupcióval, befolyással való üzérkedéssel és pénzmosással vádolják őket. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) szerint 600 ezer eurót kértek „szaktanácsadásért” egy üzletembertől, Cătălin Hidegtől (akinek amúgy 3 millió eurónyi vaj volt a fején). Hideg úr, hogy ne kerüljön hűvösre, fizetett is volna, illetve a kért összegből állítólag 100 ezer eurót le is perkált, de ez nem volt elég, mert négy év felfüggesztettre ítélték. (Nem kellett volna sajnálnia az 500 ezret kifizetni a teljes felmentésért!) Nem mehet el Romániából sem, pedig külföldre akart lelépni üzletkötési szándékkal. (Lehet, hogy abból összejött volna a még hiányzó 500 ezer eurós kenőpénz.)

Coldea urat (aki civilben épp nyugalmazott tábornok) Băsescu elnök nevezte volt ki, s nagyszerűen együtt is működtek abban, hogy a SRI-t és az igazságügyet hadrendbe állítva eltávolítsák az elnök politikai riválisait a közéletből.

A hírszerzést ellenőrző parlamenti bizottságból többen panaszkodtak, hogy csak megszűrt információkat kapnak, és nincs rálátásuk a szervezet munkájára (például a megfigyelési dossziékra?). Pedig lehettek olyanok, akiknek jól jött volna, ha azokból megtudják, hogy bizony őket is lehallgatják, illetve megfigyelik, mert az tudják, hogy például mindenki telefonbeszélgetéseit egy ideig tárolja a szolgáltató, de a SRI-nek sem lehet ideje mindegyiket meghallgatni, bár már bizonyos szavak hallatán az automata algoritmusok felhívhatják az illetékesek figyelmét arra, hogy az illető gyanús.

De nehogy azt higgye valaki, hogy ettől arrafelé minden másképp lesz, és vége a „párhuzamos államnak”, mert amint a volt külügyminiszter és európai parlamenti képviselő, Adrian Severin is megmondta: amit látunk, „nem a párhuzamos állam felszámolása, hanem csak a régi gárda rituális kivégzése…”

Akinek van lehetősége, az biztosan gyűjti a kompromittáló anyagot potenciális ellenségei megsemmisítése céljából, és így bárkit bármikor be tud ártani-mártani.

Majd ha megtörténik a következő elnökválasztás, lesz egy új elnökünk, és neki egy csepp esze, egy olyan személyt nevezhet ki a SRI élére, aki majd fog súgni neki, ha az elnök számára veszélyes alakok mozgolódását veszi észre, akiket megfigyelések alapján majd el lehet takarítani az útból.

