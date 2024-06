Feljelentették Bokor Tibor polgármestert

Dávid Sándor kérdéssel nyitotta a sajtótájékoztatót: vajon a jövő elkezdődött? „Ahhoz már szokva vagyunk, hogy az AUR ezért vagy azért minden polgármesteri hivatalt feljelent. De hétfőn a PNL is feljelentést tett a polgármesterjelöltünk ellen egy újságírói kérdésre elhangzott válasz miatt, ami véleményük szerint felbujtásnak minősül, és sérti a román etnikumot” – mondotta Dávid Sándor, majd vázolta azokat a történéseket, amelyek ahhoz vezettek, hogy a jelölt a liberálisok szerint sértő megfogalmazást tett. Dátumokat idézve elmondta: az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kezdetben Szőcs Emilt nevesítette polgármesterjelöltnek – aláírásokat is gyűjtöttek –, aztán visszakoztak, és besoroltak a független jelölt mögé, akiről kiderült, hogy a román pártok támogatását is élvezi. Dávid Sándor úgy vélte: az EMSZ ezzel a húzással elárulta a táborát és azokat, akik aláírásukkal támogatták Szőcs Emil indulását. Bokor az interjúban erre célozva, feltételesen fogalmazva mondta: „az, hogy Kézdivásárhelyen kevés a románság, az egy dolog. De fennállhat annak a veszélye – ami most is fennáll Kézdivásárhelyen –, hogy implicite nem lesz román nevű polgármester, hanem olyan polgármester lehet, akit a románok vagy a románok egy része irányít. Mi most vagyunk egy ilyen helyzetben, remélem, ezt sokan megértik Kézdivásárhelyen, és úgy fognak szavazni június 9-én, hogy ezt a veszélyt elkerüljük, mert nem biztos, hogy jól fog esni valakinek a hivatalban, valamikor novemberben vagy október végén, hogy úgy kell köszönnünk: bună ziua, mert ez a veszély is fennállhat” – idézte az ominózus mondatot az interjúból.

Mint Dávid Sándor kifejtette: bár a jogászaik szerint gyenge lábakon áll a feljelentés és fellebbezhetnének, ennek nem látják értelmét, mert amire dűlőre jutna a dolog, arra amúgy is beköszönt a kampánycsend. „Szerintem ami történt, az egy dél-amerikai szappanopera forgatókönyve is lehetne, és talán még vicces is volna, ha lehetne ezen mosolyogni. Mi soha nem állítottunk olyat, amire nem voltak bizonyítékaink. Viszont azt sem fogadjuk el, hogy ettől arrafelé – már most – hallgatni kell, nem mondhatjuk el azt, amire gondolunk. Az alkotmány biztosítja a véleménynyilvánítást. Ez a jövő vár Kézdivásárhelyre? Készüljünk fel arra, hogy bármit mondunk, a PNL vagy a PSD fel fog jelenteni?” – tette fel a szónoki kérdést mondandója végén.

Bokor Tibor kiegészítette az elhangzottakat: a Dan Tanasă-féle feljelentéseket megszokták, de meglepődött azon, hogy ezt helyi emberek is elkezdték gyakorolni. „Szólásszabadság van ma június 4-én is – ugye, milyen szép dátum –, a véleményemet megerősítem most is, és ezután is ugyanez lesz, ha még ez Pătru urat (Constantin Pătruról, a román pártkoalíció vezetőjéről van szó – szerk. megj.) nagyon sérti. Legyen világos az is, hogy eddig sem volt és ezután sem lesz problémám egyetlen román ajkú emberrel sem. Mindenkin egyformán segítettem és fogok segíteni ez­után is, de aki eddig követte a kampányt, annak világosan látszik Pătru úr szándéka. Akkor nem akartam neveket mondani, de most kimondom: igen, a háttérben Pătru áll. És sajnos Pătru mögé az EMSZ is társult. És arra kérem Pătru urat, hogy többet ne hazudozzon, mert bőven hazudozik az uszodával kapcsolatban. Emlékeztetetni szeretném, hogy 2020 vége felé lett Cseke Attila fejlesztési miniszter, és neki köszönhetően 2021. augusztus 30-án született meg az a kormányhatározat, amely beindította az uszoda felépítésének a folyamatát” – fejtette ki Bokor Tibor.

Szerinte nem ő az, aki nacionalista módon fogalmaz. „Ha már diszkriminációról beszélünk, akkor idézem Constantin Pătru 2019. május 9-i Facebook-bejegyzését: »Ebben a hónapban lesz 15 éve, hogy üzletemberként tevékenykedem Kézdivásárhelyen. Nehéz, nagyon nehéz Kézdivásárhelyen. Főleg, ha román vagy.« Ő mondja ezt, aki az önkormányzat épületében kedvezményesen (a volt moziról van szó – szerk. megj.) működik, és így gazdagodott meg, ő mondja ezt, aki területeket és épületeket vásárolt Kézdivásárhelyen és Felső-Háromszéken. Eltelt azóta öt év, és úgy látom, boldogan él tovább Kézdivásárhelyen” – tette hozzá az elöljáró.