Villámcsődülettel és ajándékokkal ünnepeltük tízezredik lapszámunkat

Előző írásunk

Több hullámban sújtotta felhőszakadás tegnap Kézdivásárhelyt és környékét, a jelentős mennyiségű csapadékhoz több alkalommal jégverés is társult. Legrosszabbul Szentkatolna környéke járt: ott tojás nagyságúnál is nagyobb jég esett, de jelentettek károkat Sárfalváról is.