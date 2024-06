Félmillió igen

Ötszázezer szavazatra lenne szükség ahhoz, hogy az erdélyi magyarság képviselőinek hangja megmaradjon az Európai Parlamentben. A június 9-i önkormányzati és EP-választásokon ugyanis magas részvételi arányt jeleznek, s ahhoz, hogy a magyar összefogás jelöltjei is bekerülhessenek a változtatásra szoruló európai intézménybe, a magyar jelöltekre leadott voksok arányának el kell érnie az 5 százalékos küszöbértéket.

E kihívás tekintélyes, a tét ugyanis az, hogy tudunk-e elegendő erőt felmutatni. Lesz-e hangunk az Európai Parlamentben, lesz-e erőnk? Felülkerekedve sérelmeken, kifogásokon most bebizonyíthatjuk: van és lesz hangunk, van és lesz erőnk. Érdemes hát e feladatra figyelni, érdemes élni e lehetőséggel. Nem könnyű, hiszen nehéz helyzetben, számos kudarcba belefásultan kellene újra összefognunk. E szükségszerűség felismerése már önmagában félsiker, persze a teljességhez több kell. Szavazatok kellenek.

Politikai fejleményekre pillantva látható, hogy a magyar mozgósítás az egész Kárpát-medencében erőteljes. Ez a nemzeti összetartozás eszméjét is erősíti, melyet joggal emlegetünk június 4-én, Trianon gyászos emléknapján. E nap a nemzeti összetartozás napja is, mely – miként Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta – lehetőség, hogy a békediktátum évfordulóján ne csak a történelmi traumákra, hanem sikereinkre is emlékezzünk. Kézdivásárhelyen Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter arról beszélt, hogy Trianonra értékteremtéssel kell válaszolni. Nagyszalontán Orbán Viktor miniszterelnök bátorít voksolásra, a háborús veszély okán arra, hogy „mi, magyarok szavazzunk a békepárti erőkre”. E mozzanatokhoz kapcsolódva Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rögzítette: Torockó az erdélyi, a Kárpát-medencei magyarság egyik erős metaforája, élő példa arra, hogyan lehet megőrizni és továbbadni mindazt, ami bennünket magyarrá tesz.

Szólamok, szavak – állíthatják némelyek. Ám most érdemes minderre felülkerekedettebben tekinteni: nem, nem csupán szólamok, nem csupán szavak. Mindezek most kiindulási pontok. Torockó például a maga magyar közösségével nem más, mint egy élő magyar sziget, Torockó egyszerre jelenti a megmaradást és az építkezést. Mert nem elég megmaradni, építkezni is kell, de úgy, hogy közben folyamatosan hárítani kell a veszélyforrásokat: Kolozsvár belvárosában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) polgármesterjelöltje megszüntetné az önálló magyar iskolákat, miközben a párt szélsőségesei újra Úzvölgyébe készülődnek randalírozni. Erősödik a magyarellenesség, nem véletlenül jegyzi meg Kelemen Hunor, hogy kisebbségi jogok érvényesítése terén Romániában csak a veszélyérzet szűnt meg, a veszély nem.

Hát ehhez az építkezéshez és a veszélyhelyzet hárításához kell az ötszázezer szavazat. Félmillió igen az erdélyi, a székelyföldi magyar ügyre. Történelmi pillanat lehet, mely megsokszorozhatja a magyar közösség önbizalmát.

Úzvölgyi temetőfoglalás 2019 júniusában. Fotó: MTI / Veres Nándor