Érettségi vizsga

Az érettségi menetrendje szerint a diákok román nyelvű kommunikációs készségeinek felmérése június 17–19. között zajlik. Az anyanyelvű kommunikációs készségeket június 19-én és 20-án, a digitális készségeket 19–21. között, az ide­gennyelv-ismeretet pedig 25–27. között mérik fel.

Az érettségizők román nyelv és irodalomból július 1-jén, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 2-án, a választott tantárgyból 4-én, anyanyelvből pedig 5-én írásbeliznek.

Az írásbeli vizsgák eredményeit július 8-án délig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap lehet benyújtani 12-től 18 óráig. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 12-én ismertetik.

Az érettségi vizsgák a végzősök bizonyos készségeit tanúsítják, a tételek nem nehezek, megoldásuk átlagos tudásszintet igényel – jelentette ki április 15-i sajtótájékoztatóján Ligia Deca oktatási miniszter.

A tárcavezető elmondta: ahhoz, hogy a román érettségi okleveleket Európában is elismerjék, Romániának szavatolnia kell, hogy a vizsgák a diákok valós tudásszintjét mutatják. Ezért a tételek nehézségi fokán nem módosítanak, de egyre változatosabb segítséget kapnak a sajátos nevelési igényű gyermekek a sikeres érettségihez. „Ez hosszabb törődést, segítő intézkedéseket és segédanyagokat jelent, pontosan azért, hogy a megszerzett diplomájukat senki sem vitathassa” – magyarázta.

Deca hangsúlyozta: a vizsgatételeket úgy dolgozzák ki, hogy ne okozzanak nehézséget egy átlagos tudásszintű és átlagos készségekkel rendelkező végzősnek, ezek éppen ezért országos szinten egysé­gesek.

Idéntől kezdve az érettségi oklevél és a pedagógusi véglegesítői bizonyítvány QR-kódot is tartalmazni fog – jelentette be a január 18-i kormány­ülést követő sajtótájékoztatón a kabinet szóvivője. Mihai Constantin szerint a 2024/2025-ös tanévtől a tanulmányok elvégzését igazoló valamennyi dokumentumnak tartalmaznia kell ezt a digitális elemet. Ligia Deca tanügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a könnyebb nyomon követhetőség és ellenőrzés érdekében idéntől a doktori oklevelet QR-kóddal is ellátják. A 2024–2025-ös egyetemi tanévtől kezdődően a tanulmányi okleveleket román és angol nyelven is kiállítják. (Agerpres–i.)