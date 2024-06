Csinosodik Kézdialmás

A kézdialmási P. Kelemen Didák Általános Iskola tornaterme pár évvel ezelőtt kigyulladt, a szerencsétlen eset után az épület teljes felújításon esett át, ahogy a régi iskolaépület is, így most mindkét ingatlan egységes, kék színben pompázik. A régi iskolaépület egyik szárnya egyfajta közösségi ház szerepét is betölti. Ez utóbbi épület és a tornaterem előtti kerítést részben lebontották, részben másra cserélték, az így nyert tér pedig teljes körű felújításon és rendezésen esett át. A községházán megtudtuk: vélhetően ide költöztetik azt az építményt is, amely a faluközpont útkereszteződésében található, és így parkjelleget kölcsönöznek a lepiskótázott területnek. (bartos)