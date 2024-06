Elsőként a párt ügyvivő elnöke arról beszélt, hihetetlen, milyen mélyre jut egyesek gondolata, keze, hogy a hatalom megszerzéséért képesek bármit megtenni. Az elmúlt hetek eseményei világossá tették számára – hangsúlyozta Kulcsár-Terza József –, hogy azok az árnyékhatalmak, melyek annak idején börtönbe juttatták Bekét és Szőcsöt, most is dolgoznak, illetve pénzelnek személyeket, még olyanokat is, akiknek magyar nevük van. „Mi nem félünk most sem, és ki fogunk állni a magyarság, a székelység és az igazság mellett. Annak idején nemcsak Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, hanem más városokban is tüntettünk a két ártatlanul megvádolt vármegyés mellett, mert tudtuk, hogy igazunk van. A háttérhatalom jelöltjei arról szónokolnak, hogy fejleszteni fogják Kézdivásárhelyt, megmutatják, hogy milyen szép a város történelmi központja, Gábor Áron szobra mellé majd odakerül Avram Iancu szobra is, majd tíz év múlva Gábor Áron szobra el fog tűnni, és marad az Avram Iancué, és ezután arra kérnek, hogy éljünk testvériségben. Amikor az úzvölgyi temetőről van szó, úgy tesznek, mintha nem is vennék tudomásul, hogy ott mi is történik valójában. Amikor csorbul a magyar érdek, akkor hol vannak ezek az emberek, ezek a nagy román hazafiak? Sajnos van, aki hisz is nekik. Nekünk, magyaroknak éppen ezért össze kell fognunk. 2008-ban ez nem működött, de azóta az RMDSZ és mi is megértettük, hogy nemzeti ügyekben össze kell fogni, csak közösen tudunk eredményt felmutatni, megvédeni a magyarságot, a székelységet. Nem lehet olyanokra voksolni vasárnap, akik nem a magyar érdekeket képviselik. Engem is megfenyegettek a közösségi médiában és telefonon, miért állítottam azt, hogy a másik kisebb magyar párt román pártokkal szövetkezett. A Magyar Polgári Erő maradt az egyetlen alternatíva az RMDSZ-szel szemben Kézdivásárhelyen” – mondotta Kulcsár-Terza József.