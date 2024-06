Antal Árpád: Győzzenek a magyarok!

– Vasárnap, június 9-én arról döntünk, hogy lesz-e erőnk az önkormányzatokban, illetve lesz-e hangunk Brüsszelben. Sepsiszentgyörgyön szegényebbek lennénk az európai uniós támogatások nélkül, de még szegényebbek lennénk az RMDSZ nélkül, hiszen lehetnek jó ötleteink, és láthatjuk pontosan, hogy mit kellene felújítani, megcsinálni és megváltoztatni, de az RMDSZ biztosította háttér és támogatás nélkül nem tudunk eredményesek lenni. A politikában az erő a kommunikáció nyelve: csak akkor van hangod, ha mögötted ott áll és támogat az egész erdélyi magyar közösség. Amióta polgármester vagyok, Romániának 16 miniszterelnöke volt. Mindegyikkel találkoztam személyesen, de egyik sem aggódott Sepsiszentgyörgyért, a sepsiszentgyörgyi emberekért. Értünk csak az RMDSZ aggódik, és ami az aggodalomnál fontosabb: a magyar emberekért csak az RMDSZ dolgozik.

– Mi az üzenetünk Brüsszelnek ezen a választáson?

– Az Európai Unió irányában nagyon sok elvárásunk van, leginkább az, hogy megváltozzon, hogy felhagyjanak a kettős mércével, és ránk is úgy tekintsenek, mint a nyugati országokban élőkre, hogy tűzzék zászlójukra az európai szintű kisebbségvédelmi törvényt. De csak akkor tudjuk hallatni a hangunkat, ha fel tudjuk mutatni, hogy létezünk, hogy itt élünk, magyar emberek vagyunk, és részt akarunk venni az Európai Unió formálásában, alakításában, ha fel tudjuk mutatni, hogy hozzá akarunk járulni a közös döntéshozatalhoz. De aki nem látszik, az nem játszik! Tudom, hogy sokan nem szeretik a politikát, és ez rendben is van, hiszen gyakran csak a káoszt látjuk, ami Bukarestben vagy éppen Brüsszelben uralkodik. De a politika nem szeretet kérdése. Hiszen ha szeretjük, ha nem, része az életünknek. A politika foglalkozik azzal, hogy van-e mozi, strand, bölcsőde vagy színház, hogy lesz-e terelőút, hogy lesznek-e olyan beruházások, amelyek jobbá, könnyebbé teszik az életünket. És nekünk egyáltalán nem mindegy, hogy milyen döntések születnek Brüsszelben vagy Bukarestben, hiszen ezek mind befolyásolják az életünket. Semmi sem oldódik meg varázsütésre, de ha fontos számunkra városunk, ha fontos az anyanyelvünk és szimbólumaink használata, ha fontosak elért eredményeink, és ha tovább akarjuk fejleszteni szülőföldünket, akkor vasárnap nem maradhatunk otthon, akkor részt kell vennünk a választáson, hallatnunk kell a hangunkat.

– Egy szavazat úgysem fog semmit megváltoztatni...

– Négy évvel ezelőtt Brassóban 66 szavazat hiányzott. Nem értük el a bejutási küszöböt a Brassó Megyei Tanácsban, és elveszítettük az alelnöki helyet is – a Brassó megyei magyaroknak nem volt hangjuk a megyei önkormányzati képviselők sorában. Ezért nem szabad azt mondanunk: csak egy szavazat... Az angol népköltés nagyon jól szemlélteti, hogy apró dolgok milyen fontossággal bírnak: „Egy szög miatt a patkó elveszett. / A patkó miatt a ló elveszett. / A ló miatt a lovas elveszett. / A lovas miatt a csata elveszett. / A csata miatt az ország elveszett.” Minden erdélyi magyar ember szavazata egy ilyen patkószeg, ami a csata, a haza, az egész erdélyi magyar közösség szempontjából fontos. Erdély a mi közös hazánk, és minden erdélyi magyar ember szavazata olyan patkószeg, amelynek hiányában az egész rendszer összeomolhat. Nekünk nemcsak Sepsiszentgyörgy jövőjére kell gondolnunk, hanem látnunk kell a nagy képet is: magyar emberekként felelősségünk van a teljes magyar nemzet lehetőségeinek alakításában is. Az erdélyi magyar közösség és a teljes magyar nemzet számára létkérdés, hogy ne valljunk kudarcot vasárnap, hogy erőt mutassunk fel. Arra kérek tehát minden sepsiszentgyörgyi magyar embert, hogy szánjon rá néhány percet vasárnap, és vegyen részt a választáson, szavazatával pedig támogassa az RMDSZ-t.

