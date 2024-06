A gazdasági élet fellendítését szorgalmazza az EMSZ

Hit, munka, család jelszavakra alapozó kampányuk kapcsán Fazakas Péter elmondta, céljuk, hogy jólétet teremtsenek Háromszéken, ahhoz pedig pénzre, valamint jól működő, „dübörgő” gazdaságra van szükség. Rámutatott, a rendszerváltás óta az erdélyi s ezzel együtt a háromszéki magyar közösség is jelentősen megfogyatkozott, sokan, főként a fiatalok mentek el a jobb megélhetés reményében, s bár tervezték a visszatérést, nem mindenki jött vissza. Amennyiben a választópolgárok bizalmát elnyeri, ezt a tendenciát kívánja megfordítani az EMSZ megyei szervezete Háromszék gazdaságának megerősítésével, vállalkozások idevonzásával, adókedvezmények biztosításával annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások tisztességes fizetést tudjanak biztosítani a helyi munkaerőnek, s ezáltal itthon maradásukat ösztönözzék.

A fejlődés jegyében az önkormányzatok munkáját pályázatíró csoportok felállításával segítenék, a helyi kistermelőket pedig a terményeiket felvásárló és értékesítő központok létrehozásával, ugyanakkor méltányos támogatást biztosítanának a kulturális intézményeknek és egyesületeknek. Folytatnák a profi sport támogatását is bizonyos feltételek mellett, oly módon, hogy minél több helyi fiatal esélyt, helyet kapjon abban a sportklubban, amelyet a megyeszékhely és a megye önkormányzata is finanszíroz az adófizetők pénzéből – hangsúlyozta Fazakas Péter, aki megyeszerte újabb sportbázisok létrehozásáról is beszélt.

Fontosnak tartják a családorvosi hálózat megerősítését, a fiatal orvosok megtelepedésének elősegítését vidéken korszerű rendelők építésével. Szorgalmazzák az anyanyelvhasználatot a megyei önkormányzat ülésein, „profi fordítást” biztosítva a román tanácstagok számára, az egyházak, „nemzeti identitásunk fellegvárai” támogatását, „anélkül, hogy a lelkészeinket bármire is elköteleznénk” – mondta. Emellett olyan oktatási rendszert szorgalmaznak, amely a vidéki iskolák számára is biztosítja a zökkenőmentes működést és fejlődést. Utóbbiak kapcsán Kátai Zsuzsanna megyeitanácstag-jelölt a falvakból városokba ingázó középiskolások, diákok utazásának nehézségeire hívta fel a figyelmet, illetve az iskolák számára oly fontos, az új technológiák működtetését szavatoló szakemberek, kisegítő személyzet hiányára is. Johann Taierling megyei­tanácstag-jelölt Kézdivásárhely gazdaságának fellendítése, a munkahelyteremtés mellett foglalt állást, és rámutatott: a felső-háromszéki kisváros lakossága a korábbi 22 ezerről 16 ezerre csökkent, s ez részben az elvándorlásnak tudható be.

„Helyhatósági választás van, illik az eddigi munkát megbecsülni, az eddigi eredményeket értékelni és a jövő számára is megtartani azt, ami jó” – fogalmazta meg a szintén megyei önkormányzati mandátumra pályázó Bálint József, aki a választás szabadsága kapcsán osztotta meg gondolatait. Arra kérte a háromszékieket, vasárnap szánjanak időt rá, menjenek el és válasszanak, „mert választási lehetőség van” – fogalmazott.