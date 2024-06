Drónnal figyelik a szemetelőket

Bár az utóbbi években hasonlók miatt nem riasztották őket, a helyi rend­őrség továbbra is szemmel tartja az Olt, illetve a gát környékét, a levegőből is felügyelik a területet. Az intézményt vezető Hadnagy István szerint csökkent a folyóparton hátrahagyott szemét mennyisége, és ebben kétségkívül közrejátszik az is, hogy évente több alkalommal tartanak ott önkéntesek bevonásával szemétgyűjtést. „Én abban bízom, hogy az emberek nagyja megértette: ez nem csak csúnya, hanem káros is, aki pedig nem, az komoly büntetésre számíthat, amely magánszemélyek esetében 10 ezer lejig, jogi személyek esetén pedig akár 60 ezer lejig is terjedhet” – részletezte.

A tájékoztató szerint a helyi rend­őrség több munkatársa is rendelkezik drónhasználati pilótaengedéllyel, rendszeresen működtetik is a rendelkezésükre álló eszközt. Szélcsendben a drón hatótávolsága eléri a 7 kilométert, a maximális repülési magasság 60 méter. Mivel a készülék 4k minőségben nagy felbontású felvételeket is képes készíteni, ezek alapján jól megállapítható a szemetelő kiléte, de visszakövethetőek az ehhez használt járművek is. A helyi rendőrség utóbbi kapcsán emlékeztetett: „a törvény lehetővé teszi, hogy az illegális szemétlerakáshoz használt járművet elkobozzák – ez még egy olcsóbb autó esetében is messze felülmúlja azt a költséget, amelyet a hulladék bárki számára elérhető törvényes elszállításáért, leadásáért fizetni kell” – hívták fel a figyelmet.