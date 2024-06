Előző írásunk

Kérem mutatkozzon be, mit kell tudniuk Erőss Bulcsúról a sepsiszentgyörgyi lakosoknak?

Tősgyökeres sepsiszentgyörgyiként a Székely Mikó Kollégiumban érettségiztem, aztán hosszabb ideig Magyarországon éltem, ahol egyébként diplomáimat is szereztem, s ahol már egyetemistaként kezdett érdekelni a közélet. Aktív résztvevője is voltam Magyarországon, először pártalapítóként helyi szinten, majd országgyűlési képviselőjelöltként, aztán polgármesterjelöltként is, mindig a nemzeti oldalon, azt mondanom sem kell. Már huzamosabb ideje hazaköltöztem, itt alapítottam családot, ahol előbb családi vállalkozásban tevékenykedtem, aztán különböző helyeken alkalmazotti státuszban, mint a körön kívüli sepsiszentgyörgyiek túlnyomó része. Saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy hiába a sok végzettség, nyelvtudás, ha nem vagy móriczi értelemben vett „rokon” a városvezetéssel, akkor a kapuk bezárulnak előtted. Ennek jött el az ideje véget vetni egyszer s mindenkorra.