Erőss Bulcsú: A városvezetés nem egyszemélyes műfaj

Tősgyökeres sepsiszentgyörgyiként a Székely Mikó Kollégiumban érettségiztem, aztán hosszabb ideig Magyarországon éltem, ahol egyébként diplomáimat is szereztem, s ahol már egyetemistaként kezdett érdekelni a közélet. Aktív résztvevője is voltam Magyarországon, először pártalapítóként helyi szinten, majd országgyűlési képviselőjelöltként, aztán polgármesterjelöltként is, mindig a nemzeti oldalon, azt mondanom sem kell. Már huzamosabb ideje hazaköltöztem, itt alapítottam családot, ahol előbb családi vállalkozásban tevékenykedtem, aztán különböző helyeken alkalmazotti státuszban, mint a körön kívüli sepsiszentgyörgyiek túlnyomó része. Saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy hiába a sok végzettség, nyelvtudás, ha nem vagy móriczi értelemben vett „rokon” a városvezetéssel, akkor a kapuk bezárulnak előtted. Ennek jött el az ideje véget vetni egyszer s mindenkorra.

Hogyan értékeli a jelenlegi városvezetés tevékenységét?

Nyilván tizenhat év hosszú idő, ennyi idő alatt volt idő a jó dolgokra is, vannak kiváló kezdeményezések, mint például a Lábbusz program, ami persze nem helyi találmány, hiszen Olaszországban már húsz évvel ezelőtt is találkoztam vele, vagy a gazdag kulturális programkínálat, de azért én kritikusabban szemlélem ezt, annál is inkább, mert a világon sok helyen megfordultam a munkám miatt is, sokat láttam, tapasztaltam, van összehasonlítási alapom. A kétarcú Sepsiszentgyörgy létezése valós probléma, a belváros és a lakónegyedek között óriási a szakadék, ugyanakkor a belváros vonatkozásában is vannak erős kontrasztok, olyan épületek, melyeknek semmi keresnivalójuk sem lenne a városközpontban. Különbség van Sepsiszentgyörgy megítélése között attól függően is, hogy itt lakóként vagy ide érkező turistaként vizsgáljuk. De bármelyik szemüvegen keresztül nézzük, a Bodok Szálloda, a volt Szakszervezetek Művelődési Háza épületének romhalmazai erősen rontanak a „komfortérzetünkön”. A jó célú beruházások is sokszor fejetlenül kerülnek kivitelezésre, azt én magam sem tudom eldönteni, hogy szakmai hozzá nem értés miatt vagy egyszerűen csak a „jólvanazúgy” hibás felfogása miatt.

Említette a jelenlegi városvezetés mulasztásait, kiemelne közülük párat?

Nézze, a Bodok Szálloda számomra mindenképpen ilyen történet. Nagy reményekkel indult, magam is örültem, amikor tíz évvel ezelőtt a város jelenlegi vezetője bejelentette, hogy az önkormányzat tulajdonába került. Aztán minden évben, amikor éppen beszélt róla, más-más rendeltetést szánt neki, de a város becsületes adófizető állampolgárai nemre, nemzetiségre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül azt láthatják, hogy 2 millió euró került és kerül elköltésre ebben az ügyben, de a szálloda ugyanúgy ott éktelenkedik tíz éve a város központjában. Ezt a kampány során is feldolgoztam, a város még hivatalban lévő első embere nemhogy nem mondott semmit, válaszra sem méltatott, elsősorban nem is engem, hanem a körön kívüli sepsiszentgyörgyieket, inkább az elmúlt években biodíszletként használt ellenzékén keresztül üzent az amúgy megcáfolhatatlan állításaimra, azzal a polgármesterjelölttel, aki évek óta semmit nem szól a tanácsüléseken, és feltétel nélkül megszavaz minden városvezetői előterjesztést. Elképesztő, hogy hová süllyedt a háromszéki megyeszékhelyen, szeretett szülővárosomban az önkormányzatiság, és látja, ide vezet az egyszemélyes városvezetés, hogy az ellenzéknek csúfolt formáció polgármesterjelöltjének szinkronhangja nem más, mint a jelenlegi városvezető. Azt javasolnám ennek a polgármesterjelöltnek, hogy inkább azzal álljon ki a választópolgárok elé, hogy Kézdivásárhelyen pártja miért támogat egy olyan független jelöltet, akit a román PSD–PNL pártok helyi szervezetei is támogatnak? Visszatérve a szálloda kérdéskörére, ha ezt az ingatlanvásárt egy dániai ötvenezres város vezetése üti nyélbe, ráadásul úgy, hogy tíz évig nem történik semmi a megvásárolt ingatlannal a város központjában, akkor ott az a városvezetés megbukik. Itt nemhogy nem buktak bele, hanem egyenesen – mintha mi sem történt volna – újra kéri ugyanaz a garnitúra a választópolgárok bizalmát. Nevetséges.

Milyen új programokat indítana megválasztása esetén?

Egy komolyan vehető vízióval rendelkező városvezető mindig évekre előre tervez még akkor is, ha esetleg azokat a programokat, beruházásokat nem ő fejezi majd be, mert a politikus hivatás egy ilyen műfaj. Közösségünk megmaradásának záloga a gyerek, ebből kiindulva egy teljes körű óvodai, középiskolai felújítást tűztem ki célul, hiszen vannak olyan tanintézmények a városban, amelyek felett jócskán eljárt az idő. Erre keresünk és találni is fogunk forrásokat a magyar kormány segítségével, ugyanakkor egy játszótér-rekonstrukciós programot indítok városvezetőként, valamint egy korszerű, az európai szabványoknak megfelelő úgynevezett okos játszótér kialakítását is tervezem az Erzsébet parkban. A már elkezdett projekteket természetesen az új városvezetés is felkarolja majd, s ebben partnerként fogjuk kezelni az RMDSZ-es önkormányzati képviselőket is. Emellett persze olyan dolgokat is be fogunk vezetni, amelyek könnyebbé, elviselhetőbbé teszik a városlakók hétköznapjait, ugyanakkor nem igényelnek hatalmas pénzügyi erőforrásokat, csupán a törvények, helyi rendeletek szigorú érvényesítését a helyi rendőrség részéről. Gondolok itt a haszon- és háziállatok eltüntetésére a közterületekről, vagy a belváros közlekedési rendjének megváltoztatására az utcák kétirányúsításával, mely gördülékenyebbé teszi majd a közlekedést. Szeretnénk továbbá bevezetni a parkolási díjak tekintetében, hogy az első fél óra ingyenes legyen, hiszen aki rövid ügyintézésre áll meg a belvárosban, attól azért ne kérjünk parkolási díjat, nem tartom korrektnek. A parkolás viszonylatában a zónák átrajzolása mindenképp időszerű lenne, mint ahogy az adózási körzetek felülvizsgálata is, mert vannak olyan részei a városnak, amelyek ugyan nem részei a belvárosnak, de adó tekintetében „odacsapták” őket. Szóval van bőven tennivaló, mi pedig dolgozni, szolgálni akarunk.

„A körön kívüli sepsiszentgyörgyiek polgármesterjelöltje vagyok elsősorban, hiszen ezt a kettősséget kívánom megszüntetni a városban.”

Miért szavazzanak Önre a sepsiszentgyörgyi lakosok június 9-én?

Említettem, hogy a jelenlegi városvezetés lebutította az elmúlt tizenkét évben az önkormányzatiságot Sepsiszentgyörgyön, ez nem tett jót egyáltalán a helyi közéletnek, az ellenzékiségnek még kevésbé, hiszen akár román, akár magyar ellenzéke volt a kétharmados RMDSZ-es városvezetésnek az utóbbi időszakban, semmilyen beleszólásuk nem volt a dolgok alakulásába. A városvezetés nem egyszemélyes műfaj, itt téved a tizenhat éve regnáló városvezető. Most a körön kívüli sepsiszentgyörgyieknek lehetőségük van választani, ezt nagy dolognak tartom, érdemes elmenni, és a valós alternatíva polgármesterjelöltjét és a Magyar Polgári Erő városi listáját választani. A körön kívüli sepsiszentgyörgyiek érzékelik, hogy a városvezetés a politikai kiégés enyhébb formáit produkálja egy jó ideje már. Sepsiszentgyörgynek mindenképpen magyar polgármestere lesz, a magyar–magyar verseny pedig a demokrácia sikere, és a helyi közösség nagy lehetősége, nem érdemes kimaradni belőle. Pláne, hogy ritkábban van, mint február 29-e...

(Comandat de Partidul Forta Civica Maghiara Filiala Covasna editat de Campaignminds SRL, tiparit de: H-PRESS SRL, cod unic: 21240434, tiraj: 7000 buc)