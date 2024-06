Vasárnap választások: hogyan szavazzunk?

Az önkormányzati választásokon 18. életévüket betöltött, szavazásra jogosult, állandó romániai lakóhellyel vagy romániai tartózkodási hellyel rendelkező román állampolgárok vehetnek részt. A választópolgárok csak az állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településen szavazhatnak a polgármesteri hivatalok által frissített állandó választói névjegyzék alapján, amely az adott területi-közigazgatási egység összes szavazásra jogosult lakóját tartalmazza. (Nem lehet tehát például Sepsiszentgyörgyön szavazni a baróti polgármesterjelöltre.)

A helyhatósági választásokon külföldön szavazni nem lehet. Kivételt azok a Romániában lakóhellyel rendelkező uniós polgárok képeznek, akik felvetették magukat a speciális választói pótlistára. Ők a tartózkodási helyük szerinti szavazókörzetben szavazhatnak, ha a választások napja előtt legkevesebb 60 nappal igazolást szereztek a tartózkodási lakcímükről, és a választás napja előtt legkevesebb 45 nappal a tartózkodási lakcímmel regisztráltak a választói névjegyzékbe.

A választópolgárok a választói névjegyzék alapján tájékozódhatnak arról, hogy melyik szavazókörzetben adhatják le szavazatukat – Sepsiszentgyörgyön például a tömbházak lépcsőházaira is kifüggesztették ezeket. A választói névjegyzék egy országos informatikai adatbázis, amely az összes 18. életévét betöltött és szavazásra jogosult román állampolgárt tartalmazza. Az Állandó Választási Hatóság honlapja (roaep.ro) szerint Romániában jelenleg 18 987 675 személy szerepel az állandó névjegyzékben. (Ez a valóságtól meglehetősen távol álló adat, kis túlzással többen szerepelnek a választói névjegyzékben, mint ahányat regisztráltak a népszámláláskor, miközben utóbbi szám a 18 éven aluliakat is magában foglalja. Ez torzítja a részvételi arányt is, érdemes ezért utóbbi adatot is fenntartásokkal kezelni – szerk. megj.)

Június 9-én a szavazóhelyiségek 7-kor nyitnak, és az urnákat 22 órakor zárják le. Azok a választópolgárok, akik 22 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak vagy a szavazóhelyiség előtt sorban állnak, legkésőbb 23.59 óráig leadhatják a szavazatukat. Szavazni érvényes személyazonossági okmánnyal lehet.

Az európai parlamenti választásokon azt a 33 képviselőt választjuk meg, akik Romániát képviselik majd az Európai Parlamentben. Az EP-listákra szavazni Romániában és külföldön egyaránt lehet. Az országban az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szavazókörzetben az állandó választói névjegyzék alapján, a lakóhely szerinti településén kívül bármely más szavazóhelyiségben a választói pótlista alapján lehet szavazni. Külföldön bármelyik külképviseleti szavazókörzetben lehet szavazni választói pótlista alapján. A szavazásra való jogosultság nem függ a választói névjegyzékbe való bejegyzéstől, sem az állandó külföldi lakóhely vagy tartózkodási hely bejelentésétől. A román állampolgárok a következő okmányok alapján szavazhatnak külföldön: személyazonosító igazolvány, elektronikus személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, diplomata-útlevél, szolgálati útlevél, egyszerű útlevél, egyszerű ideiglenes útlevél. A más uniós tagállamok választói névjegyzékében szereplő román állampolgárok csak úgy vehetnek részt a romániai EP-választásokon, ha nyilatkoznak arról, hogy nem szavaztak az EP-választásokon abban a tagállamban, amelynek a választói névjegyzékében szerepelnek.

A betegek, ágyhoz kötöttek, mozgáskorlátozottak mozgóurnát igényelhetnek. Ebbe a kategóriába tartoznak a beteg vagy az utazásra képtelen, kórházban tartózkodó, idősotthonban vagy más állami/magánintézményben élő, valamint a fogva tartott személyek. Az urnára a kérelmet a helyi választási irodákban lehet leadni, a típuskérelem mellett igazolni kell, hogy a választópolgár utazásra képtelen. Az RMDSZ háromszéki szervezete segít a mozgóurna igénylésének folyamatában: jelentkezni a 0267 352 552-es telefonszámon lehet. (farcádi/Agerpres)