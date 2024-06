A rendőrök, csendőrök és tűzoltók hirtelen megszaporodott betegnyugdíjazásai miatt a belügyminisztérium korrupcióellenes igazgatósága hivatalból indított vizsgálatot, és a DNA ügyészeinek irányításával nyomoznak. Az ügyészek azt gyanítják, hogy jogellenesen állították ki az alkalmatlansági minősítés megszerzéséhez szükséges orvosi dokumentumokat, különösen a rendőrségnél, ahol az ilyen esetek száma jelentősen és folyamatosan nő. (Transtelex)

APÁRÓL FIÚRA SZÁLL A POLGÁRMESTERSÉG. Mivel a PSD két Temes megyei polgármestere hivatali összeférhetetlenség miatt nem indulhat a választásokon, mindketten saját fiaikat nevezték be. A temesrékási Pavel Teodorról idén mondta ki az összeférhetetlenséget a bíróság, mivel 2018-ban versenytárgyalás nélkül adott bérbe a felesége cégének egy területet. A 2012-től tisztségben levő elöljáró azonban nem kívánja elengedni a gyeplőt, így hát Adrian Aurel nevű fiát nevezte be, akit majd nyilván segíteni fog, ha megválasztják, akár önkéntesként is; korábban egyébként azt nyilatkozta, hogy akkor is polgármester lesz, amikor már nem lesz. Hasonló a helyzet Sándorháza községben is: egy alpolgármesteri és három polgármesteri mandátum után a liberálisból szociáldemokratává vedlett Luchian Savu állítása szerint azért nem indulhat az idei választásokon, mert tizenkét éve a helyi tanács meghatalmazása nélkül vett részt „két-három iskolai gyűlésen”, amiért nem kapott pénzt – a folyamatban levő uniós projektek és a folytonosság nevében azonban elérte, hogy a koalíció jelöltje a saját fia, Natanael Savu legyen, akit természetesen támogatni fog munkájában. (Libertatea)

LÉTSZÁMGONDOK A HADSEREGNÉL. Havonta több száz katonát veszít a román hadsereg: tavaly összesen nagyjából 6000 fővel kevesebben maradtak a honvédelemnél, az idén pedig még nagyobb lesz a csökkenés, csak márciusban 1061-en szereltek le. Romániának jelenleg 74 097 fős hadserege van, de 120 ezerre lenne szüksége. Azonban nem nagy az érdeklődés a katonai pálya iránt: habár a minisztérium próbál 18–45 év közöttieket toborozni, a jelentkezési határidőt meg kellett hosszabbítani, mert a 3800 meghirdetett katonai állásra alig 3200-an jelentkeztek, és a rostálás csak ezután kezdődik. Az előző, február és április között megtartott toborzási időszakban meghirdetett 5100 helyre 6500-an jelentkeztek, de több mint felük kiesett az alkalmassági vizsgálatokon: 24 százalékuk a fizikai gyakorlatokat nem bírta, további 18 százalék a pszichológiai vizsgálaton hasalt el, 12 százalék az orvosin. A gyér érdeklődés fő okát a katonai szakértők az alacsony zsoldban látják. (Adevărul)