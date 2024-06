Az EMSZ tisztességes és konstruktív kampányt ígért és folytatott – szögezte le kampányzáró tájékoztatóján Kádár Imola, és köszönetet mondott az EMSZ „régi és új harcostársainak” a színvonalas munkáért, illetve a munkájukat segítő fiatalok alkotta önkéntes csapatnak a kampányidőszak alatt tanúsított kitartásért, hozzáállásért.

Kolcza István, az EMSZ sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje felidézte, az online térben és személyes találkozók révén is népszerűsítették programjukat, a várost érintő legfontosabb elképzeléseiket, célkitűzéseiket tíz pontban foglalták össze. A megoldásra váró problémák közt a Bodok Szálloda ügye mellett a fiatalok számára létrehozott bérházakat, a központi élelmiszerpiac magas árainak kezelését említette. Fontosnak tartják a sportinfrastruktúra és a szertorna fejlesztését – utóbbi esetében megfelelő terem és háttér biztosítását is –, kutyaparkok létrehozását, és nagyobb hangsúlyt fektetnének a városban zajló beruházások minőségi kivitelezésére, az egyirányú utcák átszervezésével pedig a forgalmi dugókat kívánják feloldani. Kolcza István ugyanakkor a fiatalok, szakemberek képzését és támogatását is szorgalmazza, illetve a városhoz tartozó települések, Kilyén, Szotyor és Szépmező felzárkóztatását az utcák aszfaltozásával, az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésével.

Köszönetet mondott támogatóinak, illetve a tanácstagjelölteknek, akik felsorakoztak mögéjük az EMSZ színeiben, és arra buzdított, „vasárnap minél többen menjünk el szavazni”: önkormányzati szinten az EMSZ listáját kell támogatni, ám fontos, hogy a magyar összefogásról se feledkezzünk meg, szavazatunkkal biztosítsuk, hogy az Európai Parlamentben is legyen erdélyi magyar képviselet – mondta. „Az előttünk álló 21. század új kihívás elé állított, ezekre új válaszokat kell adnunk, ehhez pedig meg kell találnunk a közös pontokat, a választások után is együtt kell dolgozni Sepsiszentgyörgyön, Háromszéken és egész Erdélyben” – összegzett.