Negyedmilliárd euró értékű beruházás Szentgyörgyön

Negyedmilliárd eurót kitevő beruházás valósult meg vagy van folyamatban európai uniós, belföldi, illetve magyarországi forrásokból Sepsiszentgyörgyön a város Csíkszereda felőli kijáratánál, és ez nem lett volna lehetséges az RDMSZ, illetve azon összhang nélkül, mely helyi, megyei, országos szinten létezik – hangzott el tegnap a megyeszékhely épülő terelőútján tartott tájékoztatón. Antal Árpád polgármester, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, valamint Tamás Sándor, Kovásza Megye Tanácsának elnöke teljes egyetértésben jelentették ki: az ilyen megvalósításokat látva jó érzés erdélyi magyarnak lenni, ám hogy ezeket elérjék, az emberek támogatására is szükség van, most éppen szavazatok formájában.

Antal Árpád röviden felidézte: a terelőút brüsszeli forrásokból valósul meg, a Sepsi Aréna és a szomszédságban a közeljövőben felépülő jégcsarnok román kormánypénzből, míg a budapesti kormány a Sepsi OSK stadionját, illetve a sportlétesítményekkel átellenben nemsokára épülő Sapientia EMTE campusa létrehozását támogatta. A polgármester szerint ahhoz, hogy ezek megépüljenek, stratégiai partnerekre volt szükség, ám egy dolog közös ezekben a beruházásokban: ha az RMDSZ nem támogatja ezeket az elképzeléseket, akkor a helyszínen továbbra is kukoricatáblák lennének, amint tíz évvel korábban.

Antal Árpád hozzátette: a kezdetkor a kishitű emberek azt mondták róluk, nem normálisak, „hogy a világ végére, a város szélére” megépítik az ufóra emlékeztető Sepsi Arénát. „Azóta több százezer ember vett részt különböző rendezvényeken az arénában, több ezer gyerek tanult meg korcsolyázni az aréna melletti sátorban” – emlékeztetett. Az elöljáró szerint közösséget is építenek, de az életminőséget is javítják ezekkel a beruházásokkal, hiszen csak a terelőút havi szinten több tízezer autót fog kivonni a városi forgalomból, ezáltal nyugodtabbá és biztonsá­gosabbá válik a település több része.

Kelemen Hunor szerint az elmúlt években Székelyföld, Erdély, a magyarok által lakott települések nagyon sokat fejlődtek, Szatmárnémetitől Háromszékig minden régióban felmutathatják, hogyan építették közösségeiket. Háromszék ebben a tekintetben is példamutató, a vezetők stratégiai gondolkodásban is kiemelkedtek, hosszú távra terveztek és pontosan megszabták, hová akarják eljuttatni a közösséget. „A bölcsődék, óvodák, iskolák, művelődési intézmények, sportlétesítmények, az infrastruktúra mind-mind azt szolgálja, hogy itt, Erdélyben otthon érezzük magunkat és erős közösségként tudjunk jövőt építeni”, fogalmazott Kelemen Hunor. Az elnök szerint akkor lehet egyről a kettőre jutni, ha van egy jó csapat, erős a bizalom, és éltetni tudják azt a reményt, hogy saját sorsunkat képesek vagyunk alakítani, nem vagyunk kiszolgáltatva, és mások döntenek helyettünk. Háromszéken a közösségi vezetők bebizonyították, hogy képesek a közösség sorsát alakítani.

Tamás Sándor szerint lehetnek jó ötleteik, stratégiai gondolkodásuk, lehetnek felkészültek, rendelkezhetnek jó kapcsolatrendszerrel, de ha nincs meg az emberek támogatása, a szavazatok, melyek előreviszik az RMDSZ jelentette politikai közösséget, családot, mindezt nem lehet létrehozni. És ezek a megvalósítások nem az elöljárókat, hanem az embereket szolgálják. Ismerik az emberek véleményét, az igényeiket, de a támogatásukra is szükség van, ezért az a kérésük, hogy vasárnap ötször szavazzanak az RMDSZ-re.

Gabriel Diaconu az Országos Beruházási Társaság képviseletében kijelentette: örömére szolgál, hogy az aréna és a Sepsi OSK stadion mellé a jégcsarnok is megépülhet. Utóbbi beruházás értéke jelenleg 270 millió lej körüli, a forrásokat a fejlesztési minisztérium biztosítja a társaságon keresztül. A jégcsarnok várhatóan három éven belül készül el. Diaconu szerint a létesítmények révén egy olyan „sportsarok” alakul ki Sepsiszentgyörgyön a terelőút szomszédságában, mely nemcsak a város, de a megye lakóit is kiszolgálhatja. Az elkövetkezőkben a CNI egy bölcsőde építését indítja el Sepsiszentgyörgyön, ennek értéke 17 millió lej, ez most közbeszerzési eljárás alatt van. A finanszírozási szerződés értelmében két év alatt kellene kivitelezni.