A szövetségi elnök az RMDSZ megyei vezetői kíséretében meglátogatta a Lőrincz Zsigmond Sípálya szomszédságában épülő wellnessközpontot. Gyerő József polgármester ismertette, hogy egy ilyen létesítmény ötlete a kovásznai önkormányzatban már a 2010-es évek elején felmerült, ugyanis szükségesnek látták a turisztikai kínálat bővítését, hogy a nyugdíjpénztár által támogatott gyógykezelési jegyekkel érkező fürdővendégek mellett a pihenésre vágyó turistákat is a városba vonzzák, ugyanakkor a környék lakói számára is kikapcsolódási lehetőséget teremtsenek.

Az elöljáró elmondta, hogy a központ megvalósítása érdekében elkészítették a terület urbanisztikai tervét, majd az előtanulmányt, az archeológiai felméréseket, megrendelték a műszaki terveket, Cseke Attila minisztersége idején pályáztak a fejlesztési minisztériumnál, és 2022-ben eljött a pillanat, hogy aláírják a kivitelezési szerződést az Országos Befektetési Társaság (CNI) bukaresti székházában. A város lakói nem hittek a tervekben addig, amíg a munkálatok kivitelezését megnyerő Kész Construcții Románia cég tavaly ősszel neki nem fogott a munkának. „Az építkezési utasítást 2023 szeptemberében adtuk ki, s íme, ma mindannyian itt lehetünk az építőtelepen, ahol nagyon látványosan haladnak a munkálatok” – mondta a polgármester, és köszönetet mondott mind a helyi tanácsnak, amely szavazataival támogatta a beruházás megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat, mind az RMDSZ-nek a politikai támogatásáért, amely nélkül nem lehetett volna eddig eljutni.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök elmondta: Háromszéken öt kistérség van, amelyek központjai Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót és Bodzaforduló városok, és a megyei tanács mindig úgy járt el, hogy a kistérségek között egyensúly legyen, központjaik fejlődjenek, mert ha az öt városban van fejlődés, az a vonzáskörükbe tartozó településeknek is előnyt jelent. A kovásznai wellnessközpontot úgy képzelték el, hogy ne csak Kovászna vagy a kistérség lakóinak szóljon, hanem szélesebb körű közönségnek.

Kelemen Hunor szövetségi elnök rámutatott, nem elég megálmodni egy szép beruházást, azt papírra is kell tenni ahhoz, hogy döntéshozó pozícióból azt támogatni is lehessen. Kovászna esetében minden terv megvolt, csak a megfelelő pillanatban alá kellett írni. „Nekem ez külön öröm, amikor látom, hogy amire rátettem az aláírásomat, ebben az esetben arra a kormányhatározatra, amelyet Cseke Attila készített elő, most látom kinőni a földből. Ilyenkor az ember rájön, hogy a munkája eredményes volt” – mondta Kelemen Hunor, majd kifejtette: a vasárnapi választáson fel kell tölteni üzemanyaggal az RMDSZ gé­pezetét, hogy továbbra is teljesíteni tudjon mind a helyi, mind a megyei önkormányzatokban, de az Európai Unióban is tudja hallatni a hangját.