Épül a kézdivásárhelyi uszoda

Háromszéki körútja során a kézdivásárhelyi fedett uszodánál zajló építkezést is megtekintette Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke tegnap. Az érdekvédelmi szövetség volt miniszterének, Cseke Attilának köszönhetően épülő létesítmény megtekintésén a finanszírozó Országos Befektetési Társaság (CNI) képviselete is jelen volt.

Az RMDSZ elnökét Bokor Tibor polgármester és Szilveszter Szabolcs alpolgármester fogadta, a munkalátogatáson jelen volt Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat vezetője, Jakab István Barna és Henning László alelnökök, Fejér László Ödön szenátor, Könczei Csaba képviselő, valamint a kézdivásárhelyi tanács RMDSZ-es jelöltjei is.

Bokor Tibor polgármester vázolta a 2005-ben elkezdődött építkezés történetét, kitérve arra is, hogy akkor értek révbe a dolgok, amikor Cseke Attila lett a vidékfejlesztési miniszter, és sikerült általa elérni a mintegy harmincmillió euró folyósítását. Szilveszter Szabolcs a technikai részleteket ismertette, míg a CNI jelen lévő képviselője röviden összefoglalta a munkálatok jelenlegi állását. Az alap kiöntésén túl van a kivitelező MIS Group cég, elvileg a 2026-os határidő előtt el is készülhet az impozáns épület, ez a cégnek is érdeke, de még inkább a kézdivásárhelyieknek. Az alap kiöntése és a műszaki alagsor elkészítése volt a munkálat neheze – hangsúlyozták –, ezentúl nagyobb lendületet kaphat az építkezés, vélhetően idén már tető alá is kerül. Kelemen Hunor gratulált Bokor Tibor polgármesternek az elért eredményhez, és reményét fejezte ki, hogy az elöljáró munkáját vasárnap a kézdivásárhelyiek is értékelni fogják, amikor a szavazóurnákhoz járulnak.