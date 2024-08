Ellenségem ellensége a barátom?

Rohamléptekkel közeledik az ősz és egyben az idei év két kiemelkedő politikai eseménye: az államfő- és a parlamenti választás, s amint az várható volt, a román politikum is nekilátott a tapogatózásnak, helyezkedésnek. Önmagában ebben nem is lenne semmi rendkívüli, választások előtt minden magára valamit adó politikai alakulat igyekszik megteremteni a feltételeket, hogy számára a lehető legelőnyösebben alakuljon a szavazás és kormányzásra esélyesként kerüljön ki a megmérettetésből. És nyilván ebbe a törekvésbe a lehetséges szövetségesek keresése is beletartozik.