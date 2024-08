Hazaérkezése után maga köré gyűjtötte Erdély tehetséges fiatal íróit, költőit, akikkel megalapította a Székely Truppot, és élete utolsó éveiben olyan kulturális misszióra vállalkozott, melynek teljesítése semmilyen korábbi társaságnak nem állt módjában. Két esztendeig tartó írói körútra indult velük, hogy Erdélyt bejárva megismertesse mindenkivel a székely irodalmat. A csapat állandó tagjai voltak: Elek apó, a vezér, Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Bartalis János, Szentimreiné Ferenczy Zsizsi, György Dénes és ifj. Delly Szabó Géza. Nem állandó trupptagok: Tompa László, Nyirő József és Kacsó Sándor. Benedek Elek halálával a vezér nélküli turnésorozat végül megszűnt, de most, száz évvel később Elek apó egyenes és oldalági leszármazottjai – Bardócz Orsolya, Sebestyén Aba, Benedek H. Botond és Benedek H. János – arra vállalkoztak, hogy újjáélesszék a székely trupp küldetését. Az emlékműsor a marosvásárhelyi Yorick Stúdió produkciója, az előadás a Bethlen Gábor Alap támogatásával készült.

Szerdán Erdővidék Múzeumában: 15 órától Érdekességek Barótról – helytörténeti séta Demeter László muzeológussal, indulás a múzeum udvaráról, 18 órától Barót évszázadai címmel nyílik helytörténeti kiállítás.

Kiállítás

SÁROSI CSABA KIÁLLÍTÁSA. Én, akinek hiányzik egy kereke. Játékos gondolatok térben és időben címmel nyílik augusztus 11-én, vasárnap 12 órától Sárosi Csaba képzőművész kiállítása Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. Megnyitja Ivácson András Áron.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.30-tól Nina és a sündisznó titka (magyarul beszélő), 16.45-től Boonie Bears (románul beszélő), 18.15-től Twisters – Végzetes vihar (román feliratos), 18.30-tól Harold és az elvarázsolt ceruza (románul beszélő), 20.15-től Motorosok (magyarul beszélő), 20.30-tól Deadpool & Rozsomák (román feliratos).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egy­házközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

GYŰJTÉS BAJBAN LEVŐ CSALÁDNAK. Egy két kisgyerekes, rendszeresen szentmisére járó sepsiszentgyörgyi családban a 44 éves édesapa évek óta küzd rákbetegséggel. Most olyan kezelésre lenne szüksége, amelyet csak külföldön kaphat meg. Több hónapra kell kiutaznia, ahol a kezelés is, de a szállás is igen sokba kerül. Ők minden anyagi javukat feláldozzák a gyógyulás érdekében, de még így sem lesz elég. Kérik, hogy aki tudja, támogassa őket ebben a küzdelemben. Adományokat be lehet vinni a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia irodájába vagy betenni a templomban elhelyezett adományos dobozba.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: A fák magukhoz húzzák az esőt. Zsidó Ferenc író, a Székelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője újabb prózakötettel jelentkezett, melynek címe A fák magukhoz húzzák az esőt. A Gutenberg Kiadó gondozásában megjelent regény főszereplője, Anti kiköltözik nagyapja eldugott vidéki birtokára hagyományos székely életet élni, de rövidesen rá kell jönnie, hogy az a székely élet, amelyik az ő illúzióiban él, már a múlté. Székelykeresztúron a Molnár István Múzeumban telt házzal fogadták a kötetet. • Cine-Ma: Stork Natasa színművész. Szilágyi Fanni első nagyjátékfilmjében, a Veszélyes lehet a fagyi címűben Stork Natasa egy egypetéjű ikerpár szerepeit játssza. • A Székely Nemzeti Múzeum Közép-Európa egyik legrégebbi múzeuma. Sepsiszentgyörgy monumentális épületegyüttese az utóbbi években végzett alapos felújítás során teljesen felfrissült, újjászületett. Ugyanakkor szellemiségében is megújulni látszik, hiszen működtetői egy olyan élő múzeumot képzelnek el, amely nyitott a fiatalok, a digitális kultúra, az új korok kihívásai felé.

Bod Péter Megyei Könyvtár

KERTKÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár népszerű nyári programja, a Kertkönyvtár augusztus 14-ig várja a kicsiket és nagyokat. Lehet olvasni, mesét hallgatni, társasozni, játszani, barátkozni vagy csak megpihenni a könyvtár sarkánál lévő kis kert fenyőfája alatt. A Kertkönyvtár keddtől péntekig 10 és 12 óra között tart nyitva, rossz idő esetén elmarad. A 10.30-kor kezdődő meseolvasás után szabad játszásra, társasjátékra, olvasásra van lehetőség. Szeretettel várnak minden korosztályt, a részvételnek nem feltétele a könyvtári belépő megléte, de beiratkozásra is biztosítanak lehetőséget.

NYITVATARTÁS. A Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 10-ig nyári nyitvatartási rend szerint várja olvasóit. Kölcsönző: kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig. Olvasóterem: keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton zárva. Gyermekkönyvtár: kedden 10–19, szerdától péntekig 10–17, szombaton 9–13 óráig. A Sport utcai fiókkönyvtár programja nem változik.

Röviden

JAVÍTÁSI MUNKÁK. Sepsi­sszentgyörgy Önkormányzata felhívja a figyelmet, hogy mától folytatódnak a javítási munkálatok a Vasile Goldiș utcában a 18–20-as és 22–24-es számú tömbházak közötti parkolókban, valamint a Gulliver Óvoda előtti téren. Kérik, hogy a munkálatok ideje alatt, 7-től 17 óráig ne használják a parkolóhelyeket.

VÍZELZÁRÁS. A digitális megfigyelő és előrejelző rendszer kialakítása miatt augusztus 8-án, csütörtökön 9 és 17 óra között szünetel az ivóvízellátás Sepsiszentgyörgyön a felső városrészen a következő utcákban: Akácfa, Almafa, Andrád Sámuel, Andrei Șaguna (felső része), Árnyas, Barackfa, Bartalis Ferenc, Bartók Béla, Benedek Elek, Bogáts Dénes, Bolyai János, Bükkfa, Carmen Sylva, Cserey Jánosné, Csorgó, Debren, Diófa, Diószeghy László, Domb, Dózsa György (felső része), Egészségügy sétány, Erdő, Fáklya sétány, Farkasszem, Fecske, Fenyves, Fülemüle, Gábor Áron, Galamb, Gáll Lajos, George Enescu, Gesztenye, Gólya, Gyárfás Győző, Hajnal, Hársfa sétány, Hőközpont sétány, Horea, Cloșca és Crișan, Hóvirág, Ibolya, Ifjúság sétány, Ion Luca Caragiale, Irinyi János, Jövő, Kender, Koréh Endre, Kórház, Lósy-Schmidt Ede, Május 1., Mihai Viteazul tér, Mikszáth Kálmán, Millennium, Mú­zsák sétány, Nap, Napkelet, Orbán Balázs, Őrkő, Rövid sétány, Sajtó, Sas, Stadion, Szabédi László, Szeder, Szegfű, Szilvafa, Táncsics Mihály (felső része), Tavasz, Testvériség, Tölgyfa, Ujjvárossy-kert, Vadász, Vadrózsa, Váradi József, Varga Nándor, Vasile Goldiș, Victor Babeș, Világlátó, Villa, Virág, Visky Árpád, Víztartály, Zöld Péter.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja vidéki lomtalanítási akcióját, amelynek során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Sepsikőröspatakon, augusztus 7-én, szerdán Árkoson. Honlap: tega.ro.

TRABANTOS TALÁLKOZÓ KOVÁSZNÁN. Augusztus 9–11-én, péntektől vasárnapig a Tündérvölgyben trabantos találkozót tartanak.

HASZNOS TELEFONSZÁMOK. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség a 0800 800 767-es ingyenes telefonszámon hívható; WhatsApp-üzeneteket a 0739 886 992-es számon fogadnak. ♦ A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-estelefonszámon. ♦ Az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos észrevételeket, hibabejelentéseket a Közüzemek Rt. állandó szolgálata a 0744 326 104-es, illetve a 0267 315 393-as telefonszámon fogadja.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520, 0737 899 825) a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.