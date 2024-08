Fekete Gergő szerezte a mérkőzés első gólját, válaszként nagy találatot ragasztott a bal felsőbe Miloš Ćuk, akinek megjött az önbizalma és hamarosan újra a hálóba lőtt. Vámos Márton emberelőnyben szintén eredményes volt, ezt követően viszont Dušan Mandić sem hibázott, aztán a szerb csapat fórból is betalált (2–4). Fekete révén magyar akciógóllal indult a második felvonás, majd Zalánki Gergő talált a kapuba. Kisvártatva Nagy Ádám és Manhercz Krisztián szintén a hálóba juttatta a labdát, így Varga Zsolt tanítványai kevesebb mint öt perc alatt kétgólos előnyt dolgoztak ki. Mandić ötméteresből törte meg a szerb gárda rossz sorozatát, Strahinja Rašović pedig lefordulásból egyenlített. Varga Dénes kilőtte a bal felsőt, azonban a túloldalon Mandić jeleskedett. Zalánki is betalált, ezúttal fórból zúdította a labdát a kapuba, majd Varga Dénes távolról emelt a hálóba (9–7).

A harmadik negyed is Fekete-góllal kezdődött, ezúttal centerből volt eredményes, ezáltal a magyar alakulat először lépett el hárommal. Kettős előnyben Jansik Szilárd húzott a kapuba, majd Vámos második lövése is utat talált a hálóba. Varga Zsolt időt kért, a megbeszélés után pedig Zalánki állította vissza a különbséget. Vigvári Vince is feliratkozott a gólszerzők közé, a világbajnok játékos egy szép beúszás után továbbította a labdát a kapuba. A szerbek fór­ból faragtak a különbségen, Fekete viszont azonnal válaszolt szintén emberelőnyből. A záró nyolc percben először a szerbek találtak be, ám a túloldalon Zalánki is megzörgette a hálót. Nikola Dedović fórból jegyzett gólt, ekkor már az olimpiai újonc Bányai Márk tempózott a magyar kapu előtt, a fiatal hálóőrnek Mandić is bemutatkozott. A szerbek lemaradtak, Molnár pedig szép gólt lőtt, aztán a rivális ötösből szépített.