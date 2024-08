Romániában is megjelent a kiskérődzők pestise

A szakirodalom szerint a kiskérődzők pestisét a juhoknál és kecskéknél 1942-ben Elefántcsont-parton észlelték először. Az utóbbi 15 évben gyorsan elterjedt több afrikai országban, Ázsia kiterjedt területein és Európában is. 2018-ban megjelent Bulgáriában is, ahol több fertőzési gócot jelentettek a hatóságok. A vírus nagyon könnyen terjed, a csoportban tartott állatok egymást majdnem mind megbetegítik. A fertőzés későbbi fázisaiban a vírus jelen van a tejben is, az ürülékben pedig tíz hetet is képes megélni. Vírushordozó lehet a takarmány, az aljazószalma is, viszont csak rövid ideig, mivel a vírus érzékeny az ultraibolya sugárzásra, 3–4 nap alatt inaktívvá válik. A rovarok nem hordozzák a vírust, a levegő útján csak kis távolságokra képes elterjedni. Az embert ez a vírus nem fertőzi meg.

A lappangási idő három hét. A betegség lefolyása: magas, 40 fok feletti láz, általános gyengeség és elesettség, szem- és orrváladékozás, elváltozások a száj nyálkahártyáján, véres hasmenés, tüsszögés és végül az állat elhullása. Elég magas az elhullási arány, a beteg állatok fele vagy súlyos esetekben az egész állomány elpusztulhat. Sajnos, a fertőzésnek még nincs kezelése. Az országos állat­egészségügyi hatóság arra hívja fel a juh-, illetve kecsketartók figyelmét, hogy kerüljék az állatok vásárlását vagy eladását ebben az időszakban, az állatgondozók farmok közötti mozgását, valamint az idegen személyek látogatásait a farmon. Ugyanakkor, ha a betegség tüneteit észlelik, azonnal értesítsék a körzeti állatorvost és a megyei állategészségügyi hatóságot.