A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy a múlt hét közepén elfogyott a szövetkezeteknek elkülönített összeg a gépvásárlási támogatásnál. Összesen 145 pályázatot töltöttek fel az országos ügynökség számítógépes rendszerébe 163,5 millió euró értékben, így a pályázható 51,5 milliós összeg háromszorosát igényelték.

Az intézkedésre 310,5 millió eurót írtak ki, amiből 61 millió eurót elkülönítettek a cukorrépa-termesztőknek. A fennmaradó összeget megosztották, a növény- és takarmánytermesztő mezőgazdasági cégek, jogosított fizikai személyek (PFA-k), egyéni és családi vállalkozások 198 millió euróra, a szövetkezetek, illetve termelői csoportok 51,5 millió euróra pályázhattak. Az intézkedés keretében a növény- és répatermesztésben használatos gépek vásárolhatók meg, de állatokat is tartó vegyes farmok esetében a takarmány előállításához szüséges gépek is beszerezhetők. A növénytermesztési vállalkozásoknál a kiírásban szereplő 198 millió euró pár nap alatt elfogyott, a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszere itt nem engedte további pályázatok feltöltését. A megyéből 13 mezőgazdasági vállalkozás, cég nyújtott be pályázatot. A szövetkezeteknél a megyéből 4 pályázatot tettek le, mindenik értéke megközelíti az 1,5 millió eurós támogatási határt.

Viszont még rengeteg a felhasználatlan pénz a harmadik alösszetevőnél. A megyei vidékfejlesztési hivatal adatai szerint a múlt hét végéig a cukorrépa-termesztők és azok szövetkezetei répater­mesztésben használatos gépek vásárlására mindössze 11 pályázatot tettek le 9 millió euró értékben. A pályázatok letevésének utolsó határideje szeptember 24-e, ha időközben nem fogy el az elkülönített 61 millió euró.

Emlékeztetni szeretnénk, hogy a támogatás maximális értéke a cukorrépa-termesztőknél 1 millió euró, a növénytermesztő szövetkezeteknél és termelői csoportoknál 1,5 millió euró. A támogatás intenzitása nagyon kedvező, alapból 50 százalékos, viszont a növénytermesztő, illetve répatermesztő szövetkezetek és termelői csoportok esetében elérheti a 90 százalékot, egyéni répatermesztőknél a 70 százalékot. 20–20 százalékos intenzitásnövekedés jár a következő esetekben: ha a pályázó 40 év alatti fiatal; ha a pályázó, illetve szövetkezet ökogazdálkodást folytat; ha a pályázó hegyvidéken gazdálkodik (szövetkezet esetében a mezőgazdasági terület több mint fele hegyvidéken van); ha a szövetkezet olyan gépeket vásárol, amelyeket majd közösen használnak a tagok a saját gazdaságaikban.