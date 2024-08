Permakultúrás kert Nyujtódon

A nemrég felújított Jakabos Ödön-iskolánál javában zajlik a veteményes kialakítása, ezen kívül új zöldövezettel is gazdagodik a Turóczi Mózes-iskola alárendeltségébe tartozó oktatási intézmény. Voloncs Mária igazgatónő mutatta meg lapunknak a munkálatot, vázolva az előzményeket is.

„Tavasszal írt ki pályázatot a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány, sikeresen pályáztunk és nyertünk negyvenezer lejt erre a célra. A veteményeskert a permakultúra szellemében készül, úgy fog zajlani a növénytermesztés, hogy semmiféle vegyszert nem használunk, hanem a növények kölcsönösen védik egymást a kártevők és betegségek ellen. Például paradicsom mellé bazsalikomot ültetünk, igazából visszatérünk a múltba, az fog történni, amit nagymamáéknál is láttam. Nekünk már három nyertes pályázatunk volt zöldövezet kialakítására, így ebbe is nagy lelkesedéssel vágtunk bele, hiszen ez is a gyerekek javát fogja szolgálni, nekik készül” – magyarázta az iskola vezetője, aki szerint a veteményeskert mellett az iskola hátsó és első udvarán is kialakítanak egy-egy új zöldövezet. „Fából készül minden kerti bútor, akárcsak a veteményes határoló cölöpjei és a sétálósávok. A flórától a faunáig mindent megcéloztunk, madáretetőket és -itatókat is helyeztünk ki. Olyan cserjéket és bokrokat telepítünk, amelyek magvai táplálékot is nyújtanak a madaraknak” – vázolta a tudnivalókat.

A palánták előkészítése a gyermekek bevonásával már megtörtént, amint elkészült a kert, megtörténik a kiültetésük. Az elkövetkező években az a terv, hogy az 5–8. osztályos diákok palántálnak, a kisebbek segítenek, majd az idő teltével ők veszik át a stafétát. Gyakorlatilag egy oktató jellegű kert jön létre – mondotta Voloncs Mária.

Az egész projekt kivitelezését az önkormányzat is támogatja, ezen kívül a munkálatokat a városháza városgazdálkodási irodájának munkatársai végzik. Korábbi pályázataik is úgy zajlottak, hogy a pályázati úton kapott pénzt a városháza felpótolta, anélkül nem lehetett volna az elképzeléseket gyakorlatba ültetni – összegzett az igazgatónő.