Az istentiszteletet követően diszkrét, ám ünnepélyes keretek között avatták fel vasárnap az uzoni önkormányzat, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, valamint a kivitelező képviselői a helyi közösség tagjaival együtt a lisznyói impozáns református templom szomszédságában az egykori néptanács, illetve kollektív gazdaság teljesen megújult épületét. A romos, lelakott állapotból uniós források felhasználásával újjáéledt ingatlan szociális központként szolgál, de van más rendeltetése is: az alapítvány által működtetett községi otthoni idős- és beteggondozói szolgálat mellett a lisznyói könyvtár, illetve egy mérlegmúzeum is helyet kapott a falak között.

Az ünneplők az uzoni Atlantisz fúvószenekar felvezetésével érkeztek a megújult épülethez, ahol elsőként Bordás Enikő, a község polgármestere mondott beszédet. Az elmúlt évben harmadjára vághatnak szalagot Lisznyóban, tavaly augusztusban a művelődési központot, majd idén áprilisban a ravatalozóházat, most pedig a szociális központot adhatják át a közösségnek – idézte fel az elöljáró. Bordás Enikő röviden ismertette az ingatlan megújulásának történetét, mely egészen 2019-ig nyúlik vissza, amikor a Progresszió Helyi Akciócsoport tagjaként az önkormányzat pályázatot nyújtott be uniós források lehívására az eléggé leromlott állapotban lévő, évekig kihasználatlanul álló ingatlan rendbetételére. Az épületnek rendeltetést is kellett adni, így született meg az ötlet, hogy szociális központot hozzanak létre, ahol a Diakónia időgondozó szolgálatának is helyet biztosítanak. A polgármester felidézte, hogy az alapítvánnyal 2017 óta működnek együtt az otthoni idős- és beteggondozás terén, ez idő alatt a szolgáltatásokat a község összes településére sikerült kiterjeszteni.

Bordás Enikő továbbá elmondta, hogy a bürokratikus akadályok miatt a beruházás a vártnál lassabban valósult meg, a kivitelezés mindössze egy évet vett igénybe, de az azt megelőző mintegy három éves időszak sok bonyodalmat hozott. A teljes beruházás végül 1,172 millió lejbe került, és viszonylag nagy erőfeszítést igényelt az önkormányzat részéről, mivel az önrész meghaladta a 700 ezer lejt, lévén, hogy menet közben több előre nem látható akadályba ütköztek a tervezésnél és a kivitelezésnél. A lisznyói közösség részéről több igény is érkezett, ezek nyomán kapott helyet a megújult épületben könyvtár, egy közösségi tér kialakításához igazították a belső tereket, a helyi református nőszövetség – mely a könyvtárat is kezdeményezte – itt szervezheti meg tevékenységeit a jövőben, és nem utolsósorban itt kapott helyet a mérlegmúzeum – sorolta Bordás Enikő. Utóbbi kapcsán az elöljáró azt is elmondta, hogy ennek érdekében az épület alagsorát is használhatóvá kellett tenni, ami jelentősen megnövelte a beruházás költségeit.

Az ünnepséget már az elöljáró beszéde alatt félbeszakította a hirtelen jött eső, így egy gyors szalagvágás és Gál Adél áldása után a résztvevők a központ falai között folytatták. A meghívottak közül Ráduly István prefektus úgy fogalmazott, talán nem véletlen volt a hirtelen jött eső, akár úgy is tekinthető, hogy az Isten is megáldotta a jó munkát. A kormányhivatal vezetője méltatta mind az önkormányzatot, mind a helyi közösséget, amiért mertek álmodni és meg is valósították azt. Az épület már rég „segítségért kiáltott”, de szerencsére kerültek jó emberek mind az önkormányzatnál, mind a helyi akciócsoportnál, akik a kezdeti szikra után tovább vitték a lángot, és általuk megvalósulhatott a most látható eredmény – hangoztatta a prefektus, hozzátéve: ez a hatodik uniós pályázat, melyet a Progresszió segítségével sikerre vittek a községben. Ráduly István szerint a község jó úton halad, a lisznyói közösség pedig bizonyította, hogy életképes, tudja, mit akar, és tesz is a megvalósulásért, illetve „kikövetelik”, ami nekik jár.

Tóth Anna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatának vezetője a 2017-ben indult együttműködésről szólt, külön köszönetet mondva az önkormányzatnak, hogy segítettek legyőzni a kezdeti bizalmatlanságot, melynek eredményeként ma összesen nyolcvan idős személynek – 56-nak a hét szinte minden napján – nyújtanak ellátást és egyben lelki segítséget is a község területén. A lelkipásztor be is mutatta a hölgyeket, akik ezt a tevékenységet végzik, majd arra is kitért, hogy a központban rendelkezésükre bocsátott helyiségeket egyelőre nem igazán tudják állandó jelleggel belakni, mert tevékenységük elsősorban terepen zajlik, ám így is nagy segítség számukra, hogy ilyen környezetben „szusszanhatnak fel” szolgálat közben kollégái. Tóth Anna továbbá reményét fejezte ki, hogy idővel a gyerekeknek, fogyatékkal élőknek, illetve nyugdíjasoknak szóló szolgáltatásokkal is bővülhet a központ kínálata, amiben az alapítvány mindenképp partner szándékszik lenni.

Utolsóként Virgil Florea, a felújítást végző sepsiszentgyörgyi Ambient Kft. vezetője szólt az egybegyűltekhez, aki a kivitelezés körüli nehézségeket is ecsetelte, köztük a törvényes keret folyamatos változásait, az árak elszabadulását, illetve az épület jelentette kihívásokat, mint az alagsor, melyet elmondása szerint komoly erőfeszítések árán sikerült használhatóvá tenni. Zárásként a nőszövetség kórusa adott elő pár művet, majd a résztvevők megtekintették a felújított épületet.