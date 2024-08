Kamerával figyelnék a szemetelőket

A sepsiszentgyörgyi hulladékgyűjtők körül egyre halmozódó szemét, illetve a visszaváltható pillepalackokért felborított kukák, feltúrt hulladék jelenségének visszaszorítására keres megoldásokat a Tega Rt., miután több erre vonatkozó felvétel is megjelent a közösségi médiában.

Máthé László igazgató jelezte, mindkét jelenséget szeretnék megszüntetni, de úgy véli, a lakók hozzáállása is elengedhetetlen, hogy felszámolják a szemetelést: ha valaki ilyesmit lát, hívja a helyi rendőrséget – tanácsolta. Elmondta azt is, hogy kamerák felszerelését kezdeményezték a szemétgyűjtő konténerek közelében, erről az általuk megkeresett tíz lakótársulásból mindössze eggyel sikerült megállapodniuk. A felvételek a rendőrség munkáját, az illegális szemetelők azonosítását segítik.

A Tega Rt. ismételten arra figyelmeztet, hogy a hulladékgyűjtők mellé tilos szemetet, régi bútorokat vagy más lomokat lerakni. Háromszék vidéki településein rendszeresen szerveznek lomtalanítást, Sepsiszentgyörgyön pedig egész évben ingyenesen igényelhető a bútorok elszállítása. „Ha valakinek nagy mennyiségű hulladéka van, azt átvesszük az Energia utcai hulladék­udvarban, nem ingyen, mert mi is fizetünk a hulladékért – köbméterenként 210 lejbe kerül. Nyilván van, aki inkább nem fizetne, azonban, ha a rendőrségnek is be kell avatkoznia, az már többe fog kerülni” – hívta fel a figyelmet Máthé László. Megjegyezte, munkatársaik naponta két alkalommal takarítják a szemeteseket és azok környékét.

A kukázás jelenségét az okoskonténerek tudnák a leginkább meggátolni, egy kísérleti projekt keretében már működik hasonló konténer a megyeszékhelyen. Mivel a város pályázatot nyert hasonló konténerek telepítésére, az év végén, legkésőbb jövő évben várható előrelépés ezen a téren – tájékoztatott a Tega Rt.