Részleges és feltételekhez kötött pénzügyi amnesztiát hirdet a sepsiszentgyörgyi Közüzemek azon természetes és jogi személyek esetében, akik történelmi adósságokat halmoztak fel a vállalattal szemben. A fogyasztóknak, akik augusztus 15-ig kifizetik a hatvan napnál régebbi adósságukat, nem kell törleszteniük az erre az összegre számolt késedelmi kamatot – tájékoztat a szolgáltató. A Közüzemek ugyanakkor azt is jelzi, hogy azoktól, akik nem élnek a lehetőséggel, később megvonhatják a szolgáltatást.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezérigazgatója szerint a kinnlévőségek összege továbbra is magas, holott a korábbi években már megpróbálták ezt csökkenteni úgy is, hogy a rosszul fizető ügyfelektől megvonták a szolgáltatást. Tavaly felajánlották az érintett lakótársulásoknak, hogy beütemezve, részletekben törlesszenek, de volt olyan, amely nem tett eleget a megállapodásnak, nem annyit fizettek, mint amiről az egyezség szólt. Az igazgató szerint tisztában vannak azzal, hogy egyes társulásoknál nehezen oldható meg a törlesztés, bár nyitottak lennének a rendezésre, ezért a vállalat más megoldást javasolt.

Kozsokár Attila szerint a büntetőkamat eltörlése nagy segítség, mivel a történelmi, évek óta felhalmozott adósságok esetében a tartozás mintegy felét gyakran ez teszi ki. Ezért döntöttek úgy, hogy ha augusztus 15-ig a hatvan napnál régebbi tartozásokat az érintettek törlesztik, a szolgáltató eltörli az ezekre az összegekre számolt büntetőkamatot – magyarázta a vállalatvezető. Azt is elmondta, hogy a lakótársulások esetében az érintett fogyasztóknak számolniuk kell azzal is, hogy a társulás irányába felgyűlt adósságuk nem csupán a közüzemekkel szembeni tartozásból (vízszámla) állhat, ám általában ez teszi ki az oroszlánrészét, és amennyiben élnek a mostani lehetőséggel s a büntetőkamatoktól megszabadulnak, jelentősen mérsékelhetik az elmaradást. Ez pedig komoly segítség nekik és a lakótársulásoknak is.

A vállalat tájékoztatója Keresztes Zoltán pénzügyi igazgatót is idézi, aki szerint az Országos Adóhatóság is szokott úgy eljárni, hogy a késedelmi kamatokat elengedi, ha az alaptartozást kifizetik, így legalább a kinnlévőségek egy részét be tudják hajtani.

A szolgáltató ugyanakkor közölte, hogy a mostani csak az első a vállalattal szembeni adósságokat csökkentő, 2024-re tervezett kezdeményezések közül. Azzal is számolnak, hogy azoknál, akik ezzel a lehetőséggel sem élnek, ismét a vízelzárást kell alkalmazniuk. Remélik ugyanakkor, hogy az adósok inkább választják a kisebb összeg kifizetését, mint a szolgáltatás megvonását.