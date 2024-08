Angol illemtantábor Kézdivásárhelyen

Idén is megrendezte az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete és a Kézdivásárhelyi Aktív Nők Egyesülete az évek óta népszerű illemtan tábort, immár másodszor angol nyelven. A részt vevő kisdiákok angol nyelven gyakorolták az alapvető, mindennapi illemszabályokat, és ellátogattak a város különböző közintézményeibe is.

A szervezők közölték: a napközbeni foglalkozások után ismerkedési, ügyességi és készségfejlesztő játékok színesítették a programot a táborban, ahol 16 gyerek vett részt és velük két táborvezető foglalkozott.

„Jó volt látni a sok kíváncsi kis arcot, akik a tanulás mellett új barátságokat is kötöttek. Volt visszatérő táborozónk is, de sok új gyereknek is maradandó élményt tudtunk nyújtani. Az idei csoport is érdeklődő, együttműködő és illedelmes volt” – összegezte Gábor Orsolya, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének elnöke a tapasztaltakat. Hozzátette: nagy elismerést jelent számukra a szülők bizalma, valamint támogatóik és partnereik segítsége.

A tábor szervezői köszönetet mondanak a Kanta Szakképző Központ munkaközösségének a helyszín biztosításáért.