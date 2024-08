Több mint két perc játék után Manhercz Krisztián egy távoli akciógóllal adta meg az alaphangot, aztán ötméterest értékesített. Az olasz csapat ember­előnyből szépített, majd Manhercz továbbított a léc alá, szünet előtt pedig Alessandro Velotto másodszor volt eredményes (3–2). A második játékrészben több mint öt és fél percig nem született újabb találat, a holtpontról végül az olasz együttes mozdult el. Francesco Condemi elemi erővel bombázott a kapufa segítségével a hálóba, azonban lövés közben megütötte Jansik Szilárd arcát, akinek felszakadt a szemöldöke, ezért ápolni kellett. A játékvezetők az esetet videózás után brutalitásnak ítélték, ami azt jelentette, hogy a találatot elvették, a magyar alakulat pedig négy percre emberelőnybe került és ötöst lőhetett, amit Manhercz váltott gólra (4–2).

A fordulást követően a fórban játszó olasz gárda kétszer is beköszönt, ezután Gonzalo Echenique kisvártatva akcióból is betalált, amivel az ellenfél átvette a vezetést. Francesco Di Fulvio újabb megmozdulása után kettővel ellépett a rivális, a hosszú magyar gólcsendet pedig Zalánki törte meg. Di Fulvio a harmadik találatát jegyezte már, amire Zalánki válaszolt kapásból (6–7). A negyedik negyed első olasz támadását Echenique fejezte be, a túloldalon Fekete Gergő villant, aztán Zalánki a kapus feje fölött emelt a hálóba (8–8). Labdaszerzés után fórban a befejező Manhercz volt, az utolsó olasz támadást pedig Nicholas Presciutti zárta góllal (9–9). A végén Jansik megúszott és egyedül állt a kapussal szemben, Marco Del Lungo azonban bravúrral ötméterespárbajra mentette a találkozót.