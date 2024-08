„Okosítják” a forgalmat Kézdivásárhelyen

Félmillió euróból több közlekedésbiztonsági beruházás valósul meg hamarosan Kézdivásárhelyen. Az önkormányzat pályázati pénzből villanyrendőröket korszerűsít, újakat szereltet fel és a főtéri parkolás is egyszerűbbé válik.

Már felmérte a terepet az a szakcég, amely hamarosan új villanyrendőröket helyez ki a céhes városban, ezek mindegyike a gyalogosok biztonságát szolgálja. „Két-két, gombnyomással működő gyalogos szemafort telepítenek az 1918. december 1., Gyárak és a Bem József utcába. A szakemberek azt nézik meg, ezek olyan helyeken legyenek, hogy a nagyon forgalmas úton ne okozzanak dugót. Ugyanakkor »okosítanak« két meglévő villanyrendőrt, a Dózsa György és Gyárak utcájának a kereszteződésénél levőt, illetve a Gyárak és a Vasút utca találkozásánál találhatót, és össze is hangolják ezeket, bízva benne, hogy gördülékenyebb lesz a forgalom” – magyarázta érdeklődésünkre Szilveszter Szabolcs alpolgármester, hozzátéve: a torjai út sarkánál lévő villanyrendőr elektronikáját is kiegészítik.

A tetemes összeget nem csak ezekre fordítják: egyrészt fejlesztik a helyi rendőrség kamerarendszerét, a központba új videófal és számítástechnikai rendszer kerül. Felszerelnek passzív radarokat is, azok jelzik majd, hogy egy gépkocsi milyen sebességgel közlekedik. És telepítenek több városban bevált parkolófigyelő rendszert is a főtérre, amely egy jól látható helyen lévő képernyőn jelzi, hol van szabad parkolóhely. „A pályázat része még egy olyan táblarendszer is, amit különböző munkálatokra való figyelmeztetésként tudunk majd kihelyezni” – mondotta az alpolgármester.