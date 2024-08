Van, amit ünnepelnie Barótnak

Szombaton kora délután a városligetben még aránylag kevesen voltak, de ahogy telt az idő, úgy lett egyre zsúfoltabb a kisvonat, és nem vallott szégyent a helyszín, amelyet azért többen így is kritizáltak, mondván, nem azért városnapok a városnapok, hogy azokat egy városon kívüli helyszínen rendezzék. Ám azt meg kell hagyni, hogy a városliget ilyen célra igencsak alkalmas, pláne, ha az idő is kedvező, mint volt ezúttal is. Bőven van hely a sátrak számára, s a hangos zene sem zavar ott senkit. Persze, a helyszínt még sokat kell fejleszteni, hogy valódi ligetté, kikapcsolódást szolgáló hellyé váljon, de valami elkezdődött. Jó ötlet volt a kisvonat is, a gyermekek kiváltképp nagyon szerették. A sátrak alatt ételt-italt bőségesen kínáltak, nagy volt a felhozatal vásári portékákból is, talán egyedül a kissé borsos árak miatt bosszankodhatott, aki kilátogatott a helyszínre. A kisvonattal való utazás ingyenes volt.

A Diákdombon rendezett megnyitóünnepség szép volt, méltó a 800 éves városhoz. A huszárok, a hagyományőrzők, a Szent Korona másolatát kísérő koronaőrök felvonulása után elsőnek Benedek-Huszár János polgármester intézett beszédet az ünneplőkhöz. Felsorolta a régi baróti családneveket, úgy fogalmazott: elsősorban nekik, az elődöknek adunk számot most azzal, hogy hol is tartunk a településsel a 800. évfordulón. Elismerte, hogy rengeteg a feladat a városban, ahol a demog­ráfiai görbe sem „szívderítően” felfelé ível, hanem inkább lefelé tart, „de ezzel együtt most érdemes egy pillanatra megállni” – mondta, beszédét egy Bethlen Gábor-idézettel fejezve be: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” „Mi ehhez igazodunk” – fogalmazott.

A baróti római katolikus templom mellett emlékjelet helyeztek el, melyen az 1224-es Andreanum részlete olvasható Barót (Boralt) említésével

Demeter László múzeumvezető-történész is úgy vélte, Barótnak van, amit ünnepelnie, akkor is, ha nem könnyű jelenleg a város helyzete. „De ha az előttünk járók példáját követjük, az első írásos említés 1000. évfordulóját is itt fogják ünnepelni utódaink” – mondta.

Jó szívvel, barátsággal üdvözölték a 800 éves várost a testvértelepülések küldöttei is, a felszólalók Budafok-Tétény (Budapest XXII. kerülete), Érmihályfalva, Zalaegerszeg, Szarvas, Dabas és Pápa települések üdvözletét adva át a barótiaknak. A megnyitóünnepséget a helyi római katolikus egyház kórusának felemelően szép szolgálata egészítette ki, azt követően a római katolikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartottak.