A pályázható keretösszeg 11,74 millió euró, nem túlságosan nagy, de a vidékfejlesztési szakemberek szerint ennél az intézkedésnél az előző években nem volt tolongás, legtöbbször el sem fogyott a pénz.

A termelői csoport elismervény megszerzésében első lépésként a megyei mezőgazdasági igazgatóságon kell jelentkezni (Sepsiszentgyörgyön az állomási Termés utcában székel a hivatal), ahol felvilágosítást kaphatnak, milyen iratokat kell letenni, majd az összeállított dossziét az igazgatóság elküldi a minisztériumba. Még nem késő az elismervényt megszerezni, hiszen az igazgatóság és a minisztérium felelős szakemberei nagyon operatívak és viszonylag hamar megy az ügyintézés. A termelői csoport elismervény megszerezhető a mezei nagykultúrákban, a zöldségtermesztésben és az állattenyésztésben.

A törvényes rendelkezések értelmében termelői csoport elismervényt igényelhetnek mezőgazdasági cégek, egyesületek és alapítványok, társasok és mezőgazdasági szövetkezetek. Alapfeltétel, hogy a csoportba beiratkozó tagok a termelői csoporton keresztül, tehát közösen értékesítsék megtermelt mezőgazdasági terményeiknek vagy feldolgozott termékeiknek legalább a felét. Jó lenne, ha az intézkedést minél több, a megyében megalakult (közel 40) szövetkezet megpályázná, hiszen a szövetkezeteknek is ugyanez a törvényileg meghatározott feltétele: a tagok a mezőgazdasági termelésük, illetve feldolgozott termékeik több mint felét a szövetkezeten keresztül kell értékesítsék. A pályázat sokkal egyszerűbb, mint más intézkedéseknél, néhány nap vagy legtöbb egy hét alatt elkészíthető.

A támogatás nem önrészes, maximális értéke évente 100 000 euró. A támogatást öt éven keresztül kapja a sikeresen pályázó termelői csoport, nagysága pedig az eladástól függ: első évben a közösen eladott termények, termékek értékének 10 százaléka igényelhető, a második évben az eladási érték 8, majd a következő években 6, 5, illetve 4 százaléka. Természetesen a nagy áruforgalmú szövetkezeteknek érdemes pályázniuk, ezeknél a támogatás nagyobb, de a megyében megalakított szövetkezetek nagy többsége burgonyatermesztéssel vagy tejtermeléssel foglalkozik, ahol az áruforgalom értéke nagy.

A támogatás bármire felhasználható, a tagok közösen döntik el, hogy mi kerül be a pályázatba. A támogatásból akár mezőgazdasági gépek, öntözőberndezések, feldolgozásnál vagy termék-előkészítésben használt gépsorok vásárolhatók, illetve tárolók, feldolgozó műhelyek építhetők. De például a támogatásból elszámolható egy termékeladással és reklámozással foglalkozó szakember fizetése is.

A pályázat letevésének feltétele, hogy elérje a hónaponkénti minimális pontszámot: ez augusztus 19. és szeptember 18. között 50 pont, szeptember 19. és október 10. között 40 pont, az utolsó hónapban (október 19. és november 18. között) 10 pont.

Néhány szó a pontszerzési lehetőségekről. A tagok számának függvényében 34 pont jár, ha a tagok száma 6 és 9 közötti, 36 pont, ha 10 és 15 közötti. Legtöbb 10 pont jár annak a termelői csoportnak, amely őshonos növényfajtákat termeszt vagy állatokat tart, a pontozás részarányos annak függvényében, hogy hány tag termeszt, illetve tart őshonos növényfajtákat vagy állatokat. 30 pont jár annak a termelői csoportnak, amelynek a minisztériumi elismervénye a tejre, tejtermékekre, zöldségre vagy burgonyára szól, 28 pontot ér a hústermelő elismervény, 26 pont szerezhető az ipari növények esetében (cukorrépa, len, kender, komló, szója) és 24, ha az elismervény olajhasznú növényekre vagy gabonatermesztésre szól. Ugyanakkor pont szerezhető a tagok gazdaságainak nagysága, értéke szerint. Ha minden tag gazdasága 12 000 SO euró alatti, akkor 20 pont jár. Ha a tagok gazdaságának nagysága 12 000 és 50 000 euró SO közötti, akkor 15 pontot kap a pályázó, ha 50 000 és 100 000 SO közötti, 10 pont jár, ha pedig 100 000 és 250 000 euró SO közöttiek a gazdaságok, akkor 5 pont szerezhető.

A megyében jelenleg 13 elismert termelői csoport működik, az előző években több is sikeresen pályázott már a megalakítási és működési támogatásra.