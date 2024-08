Elhunyt Vári Attila

Következő írásunk

Régi álma megvalósulásaként tekint a sepsiszentgyörgyi Szilágyi Szilamér unitárius lelkipásztor a múlt héten lezajlott csűrmentési kalákatáborra, amellyel elkezdődött a sepsiszentkirályi parókia udvarán álló épület újjáélesztése. Az Illyefalvához tartozó településen pár hónapja szolgáló lelkész már korábban is szeretett volna egy csűrből kisebb közösségi vagy művészeti teret létrehozni, amely gyermektáboroknak is megfelelő helyszín lehet, illetve akár zarándokoknak, vándoroknak vagy a parókiát felkeresőknek is szállást nyújthat.