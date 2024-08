Következő írásunk

A bukaresti Sfântul Pantelimon Kórházból két orvosnőt letartóztattak szándékos emberölés vádjával, mert úgy ítélték meg, hogy „már nem célszerű” életben tartani egyes, intenzív ellátásra szoruló betegeket. Egyiküket Kaszás asszonynak becézték, pedig a vád szerint nem is kaszával, hanem mindössze gyógyszermegvonással gyilkolt. Gyanúsítottként most azzal vádolják őket, hogy csökkentették a betegeket életben tartó gyógyszeradagot. Április 4. és 17. között 17 beteg hunyt el ilyen ok miatt. A két orvos mellett hamis tanúzás gyanújával őrizetbe vettek egy asszisztensnőt is.