A héten támadhat Irán

John Kirby újságírók előtt egy sajtóbeszélgetésen kifejtette aggodalmát az eszkaláció lehetősége miatt, ugyanakkor megerősítette az Egyesült Államok támogatását Izrael védelmében, és arról is beszámolt, hogy az elmúlt napokban intenzív diplomáciai tárgyalások zajlottak a „deeszkaláció” érdekében. A fehér házi illetékes kijelentette, hogy az Izrael és a palesztin Hamász közötti tűzszünetről csütörtökre Dohába tervezett tárgyalást megtartják, és arra várják a palesztin fegyveres szervezet delegációját is. Arra a felvetésre, hogy a Hamász hétfői bejelentése szerint képviselői nem lesznek ott a tűzszüneti tárgyaláson, John Kirby úgy fogalmazott, hogy „a mi meggyőződésünk szerint a Hamász ott lesz”. John Kirby elismerte, hogy amennyiben Irán részéről valamilyen formában támadás érné Izraelt még csütörtök előtt, akkor az befolyásolhatja a tűzszünetre vonatkozó erőfeszítéseket is.

A nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadó közvetlenül és hivatalosan nem erősítette meg a sajtóhírt, amely szerint Donald Trump republikánus jelölt elnökválasztási kampányát Irán részéről hackertámadás érte, de emlékeztetett arra a korábbi amerikai hírszerzési értesülésre, amely arról szólt, hogy Irán a kampány szereplőit célozva megpróbálja befolyásolni az amerikai választások demokratikus folyamatát. John Kirby megerősítette, hogy az Egyesült Államok átcsoportosította erőit a közel-keleti térségben Izrael védelmében.

A közel-keleti feszültségről és az eszkalációs veszélyről még vasárnap telefonon egyeztetett Lloyd Austin amerikai és Joáv Galant izraeli védelmi miniszter. Az amerikai védelmi politika irányítója közölte, hogy a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatok átcsoportosításáról, valamint megerősítéséről döntött. Ennek részeként az amerikai védelmi miniszter a Közel-Keletért is felelős amerikai Központi Parancsnokság irányítása alá rendelte az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó hadihajó által vezetett haditengerészeti támadó alakulatot, amelyhez F–35C harci repülőgépek kapcsolódnak, valamint szintén a Központi Parancsnokság fennhatósága alá került a haditengerészet irányított rakéták indítására képes, Georgia nevű, nukleáris meghajtású tengeralattjárója.