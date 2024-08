Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke aláhúzta: a Kolozsvári Magyar Napok több, mint fesztivál, ez közösségi ünnep, találkozási pont a kolozsvári, erdélyi magyarok számára. „Feltöltődést ad, olyan impulzust, melyet egész évben továbbvihetünk” – fogalmazott. Rámutatott: kezdeményezőként is örül, hogy Kolozsvár legrégebbi köztéri szobra – melyet a kommunizmusban elköltöztettek – visszakerült eredeti helyére, a piarista templom elé, és „megkoronázza” az ott kialakított új közteret. Oláh Emese kolozsvári alpolgármester kiemelte: az évről évre egyre több látogatót vonzó rendezvénysorozat alatt a kolozsvári magyarság megmutathatja értékeit. Elmondta: az önkormányzat is értékeli a KMN sikerét, hogy számos turistát vonz a városba, amit idén rekordértékű, 710 ezer lejes támogatással ismert el.

Az augusztus 18. és 25. között tartott 15. KMN előrendezvényei csütörtökön, Nagyboldogasszony napján a belvárosban visszaállított barokk fogadalmi szobor, a Mária-oszlop megáldásával kezdődnek. Szombaton átadják a főtéri Szent Mihály-templom szakszerű felújításáért odaítélt Europa Nostra díjat.

Szabó Lilla programigazgató a KMN társrendezvényeire is kitért. A Magyar Egyházzenei Biennálé péntektől jövő szerdáig tart, ez idő alatt számos neves kórus mutatkozik be a város templomaiban. A 26. Szent István-napi Néptánctalálkozó szombattól tértáncokkal, kedden a több országból érkező kisebbségi táncegyüttesek felvonulásával és néptáncgálájával zajlik.

A hétvégén nyílnak meg a Művészeti Múzeumban a hagyományos kiállítások: a 110 éve született Kós András szobrászművész emlékkiállítása, Incze Mózes festőművész kiállítása, T. Szűcs Ilona és Tóth László retrospektív tárlata. Különleges bemutató nyílik Bense Jenő és Gergely Balázs gyűjtő Kolozsvárt ábrázoló képeslapgyűjteményeiből Főtér – Kolozsvár központi terének 125 éve képeslapokon címmel.

Idén kétnaposra bővülnek a családi sportnapok, szombaton és vasárnap a sportklubok tartanak bemutatókat, versenyeket kicsiknek és nagyoknak.

A 15. KMN nyitógáláját hétfőn este tartják a magyar színházban, ahol a Magyar Állami Népi Együttes Nagyvárosi vándorok című tánc­előadását láthatja a közönség.

A KMN „A hét meg a nyolcát” mottóval szervezett idei kiadása 74 helyszínen 560 programponttal zajlik és megőrzi a korábbi, jól bevált struktúrát. A Farkas utcában a kézművesvásárt, a Romkertben a gyermekprogramokat tartják, lesz Folkudvar, Borutca, Ifjúsági udvar, és megnyílik az alternatív zenei programoknak otthont adó Bánffy-udvar is.

Magyarország kolozsvári főkonzulátusa is megnyitja kapuit #Főtér23 néven, és idén is számos programmal várja a magyarnapozókat. Új helyszín az MCC Lounge a TIFF-ház udvarán, az Oázis by RMDSZ DaPino étterembeli helye, a Herepei-házban nyíló Refo-udvar.

A különböző partnerintézmények szervezésében számos előadás, koncert, irodalmi program lesz, de városnéző séták, orgonatúra, toronylátogatás is szerepel a programban.

A főtéri nagyszínpadon jövő szerdától a Zanzibár, a Neoton Família, a Parno Graszt, az Elefánt, a Debrecen Big Band és Vastag Tamás lép fel. Jövő pénteken a kolozsvári Miklós Gyuri és a LetShow Zenekar magyar slágereket énekel. Szombaton a Raklap Zenekar és a Kowalsky meg a Vega koncertezik, vasárnap magyarnóta-gála lesz, majd Demjén Ferenc fellépése zárja a koncertek sorát.

Jövő hétvégén tartják több száz résztvevővel a Donaton terepfutóversenyt, valamint az örömfőzést is a Hója erdőbeli skanzenben.

Idén is lesz közösségi gyűjtés, az ingyenes rendezvénysorozat résztvevői a Kolozsvári Magyar Napokat támogathatják adományaikkal.

A 15. KMN részletes programja a Magyarnapok.ro honlapon és telefonos applikáción is böngészhető.