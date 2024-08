Államilag támogatott, tandíjmentes helyek is maradtak betöltetlenül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi karán, illetve a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán, amelyekre augusztus végén, szeptember elején lehet felvételizni. Újdonság, hogy a BBTE ősszel duális képzésre is hirdet helyeket a kereskedelem, turizmus és szolgáltatások, valamint a környezettudomány szakon.

Nagy népszerűségnek örvend a Sapientia tavaly indított sport- és edzőképző szaka, a júliusi felvételin túljelentkezés volt, betelt a tizenöt tandíjmentes és a tíz fizetős hely, néhányan pedig kimaradtak. Az agrármérnöki szakon meghirdetett huszonöt helyből tízet foglaltak el, az erdőmérnöki szakon ugyanannyiból tizenötöt, az öt-öt tandíjköteles helyre is lehet még jelentkezni augusztus 26. és szeptember 5. között. Az iratkozás online történik a felveteli.sapientia.ro oldalon.

A BBTE helyi tagozatának három ágazata közül csak kettőn, a közgazdaságtani és a környezettudományi területen tartottak felvételit, a helyi közigazgatás szakon nem indítanak első évet, jövőben távoktatásban folytatódik a képzés ezen a karon – közölte lapunk megkeresésére Fosztó Mónika, az egyetem helyi tagozatának igazgatója. Említett két területen összesen negyvenöt tandíjmentes helyet kínáltak a nyári felvételin, ebből huszonegyet foglaltak el a jelentkezők. A környezettudomány szakon a tizenkét helyből kettőre volt jelentkező, tizenhárom tandíjköteles hely még betöltetlen, az őszi iratkozást itt szeptember 4–7. között tartják. A közgazdasági tanszéken a kereskedelem-turizmus-szolgáltatások szak román tagozatán a tizenegy helyre nyolcan iratkoztak, és tizenkilenc fizetős hely még üres, a magyar tan­nyelvű vonalon a tizenkét ­ingyenes helyből hármat foglaltak el, ezenkívül tizenöt tandíjköteles hely is betöltetetlen. A magyar nyelvű vállalatgazdaságtan szakra meghirdetett tíz helyből nyolcat foglaltak el, tizenöt tandíjköteles hely is üres, ezen a szakon távoktatásban ötven helyből huszonhatot foglaltak el, az üzletfejlesztési menedzsment mesteri szakon a huszonnyolc helyre tizenhatan iratkoztak. A közgazdasági tanszéken az őszi felvételit szeptember 4–6. között tartják, itt az érettségi általános mellett egy írásbeli próbát is rendeznek: gazdasági téma grafikus ábrázolása és kifejtése.

Júliusban az ARACIP (a Közoktatás Minőségét Biztosító Országos Ügynökség) megadta az engedélyt a közgazdaságtan és a környezettudomány szakon a duális képzésre huszonöt-huszonöt helyre, ez megjelent a Hivatalos Közlönyben is, lehet felvételiztetni ezekre a szakokra. Ennek meghirdetése még nem történt meg, de már biztos, hogy megkezdhetik a képzést, ha van rá jelentkező – mondta Fosztó Mónika. Kereskedelem-turizmus-szolgáltatások gazdaságtana szakon indulna duális képzés magyar és román nyelven, a környezettudományok szakon magyar nyelven, ami szintén hároméves. Az elméletet az egyetemen, a gyakorlatot, a szemináriumokat a cégeknél tartanák, amelyekkel szerződése van az egyetemnek – közölte a tagozatigazgató.

Mindkét egyetem helyi oktatási központja bízik abban, hogy a szeptemberi felvételin lesz annyi jelentkező és bejutó, akikkel a tervezett csoportok működhetnek a tanrend szerint, és ezáltal erősödhet a helyi felsőoktatás.