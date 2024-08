Idén befejezik a gázhálózat bővítését

A földgázhálózat bővítése és kiépítése Kézdivásárhelyen, Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon az egyik legnagyobb értékű munka, amely a céhes városban tavaly és idén zajlott, és mostanra jórészt be is fejeződött. A tervben szereplő helyszíneken a kivitelező lefektette a csöveket, elviekben a nyomáscsökkentő állomás is megépül szeptember folyamán, ez Oroszfaluban, a Kászon-patakon átívelő híd környékén kap majd helyet. Tervezési gondok is akadtak, ezeket szeptember folyamán kívánják megoldani. A tervező pár utcát „kifelejtett” a városhoz tartozó településeken, így azokra csak ezután kerítenek sort. Az eredeti tervben szereplő vezetékhosszt már így is meghaladták háromszáz méterrel, így a további költségeket a városkasszából állják.

Bokor Tibor polgármester reméli, hogy idén el lehet indítani a szolgáltatást, ez függ azok számától is, akiknek sikerül rácsatlakozniuk a rendszerre. „A portákig el van vezetve a csőcsonk, onnan az igénylőnek kell rácsatlakoznia, vagyis az a költség már a szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelet terheli” – mondotta az elöljáró. Értesülésünk szerint a gázbekötés dokumentációja mintegy nyolcszáz lejbe kerül, utána méterenként számolják a munkálat díjszabását. Ez mintegy száz lejre rúg – de változhat aszerint, hogy föld alatt vagy föld felett lesznek a gázcsövek.