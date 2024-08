Román célpontok az oroszok térképén

A Fekete-tenger térségében három romániai célpont is szerepel azon a térképen, amely a Financial Times szerint azokat a helyszíneket tartalmazza, amelyeket az orosz haditengerészet akár atomrakétákkal is támadna egy esetleges NATO–orosz konfliktus esetén. A három román célpont vélhetően a giurgiui híd, a deveselui és a Mihai Kogălniceanu bázis.

A Financial Times cikkét szemléző Index.hu rámutat: a most nyilvánosságra került akták, amelyek eddig egy fiók mélyén heverhettek, pontosan rávilágítanak arra, hogy Oroszország miként képzelt el egy konfliktust a Nyugattal, jóval túlnyúlva a NATO keleti határain. A Financial Times azt állítja, hogy nyugati forrásoktól kapta meg a dokumentumokat. A dokumentumok szerint Moszkva arra képezte ki haditengerészetét, hogy a NATO-val való esetleges konfliktus esetén taktikai nukleáris fegyvereket irányítson Európa belsejében lévő, elsősorban katonai létesítményekre. A tervek egyébként még az ukrajnai háborút megelőzően, 2008–2014-ben készülhettek – állítja a Financial Times.

A lap szerint a dokumentumok részletes térképeket tartalmaznak a lehetséges célpontokról, köztük Franciaország nyugati partjáról, Norvégia, Németország, Észtország katonai létesítményeiről vagy például a brit Barrow-in-Furnessről, amely elsősorban a nukleáris tengeralattjárók gyártásáról ismert. A térképek, amelyek inkább bemutató céllal készültek, mint operatív felhasználásra, 32 európai NATO-célpontot szemléltetnek az orosz haditengerészeti flották számára. William Alberque, egy volt NATO-tisztviselő szerint a 32 célpont csak egy kis szelete a teljes képnek, Európa-szerte több száz, ha nem több ezer célpont lehet, katonai és infrastrukturális célpontok is.