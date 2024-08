Oroszországban ejtenek foglyokat

Előző írásunk

A Fekete-tenger térségében három romániai célpont is szerepel azon a térképen, amely a Financial Times szerint azokat a helyszíneket tartalmazza, amelyeket az orosz haditengerészet akár atomrakétákkal is támadna egy esetleges NATO–orosz konfliktus esetén. A három román célpont vélhetően a giurgiui híd, a deveselui és a Mihai Kogălniceanu bázis.