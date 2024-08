Miután június 17–23. között nagy sikerrel lezajlott a Flow5 Nemzetközi Táncfesztivál, június 27-én egy főtéri Fire Flow előadással zárta elmúlt évadát a sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház társulata. Azonban a nyári szünet időszakában is tartottak előadásokat: július 30-án Grúziában az International Festival of Regional Theatres nevű rendezvényen, augusztus 2-án pedig a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztiválon léptek fel. A következő évad első vendégjátékait Egyiptomban, majd Pécsett tartják.

A nyári előadásokról Márton Imola társulatvezetőt kérdeztük, aki több érdekes részlettel is szolgált a kiszállásokkal kapcsolatosan. Mint mesélte, július 26. – augusztus 1. között tizedik alkalommal szervezték meg a grúziai fesztivált, mely két helyszínen zajlott: július 26–28. között Senakiban, július 29. – augusztus 1. között pedig Potiban. Az M Studio Potiban a Poti Valerian Gunia Professional State Theatre-ben lépett fel július 30-án a Fehér Ferenc által rendezett Lift című produkcióval, mely előadásnak ez volt a 25. vendégszereplése nemzetközi fesztiválokon. A rendezvényre Grúziából, Irakból, Fehéroroszországból, Lengyelországból, valamint Romániából érkeztek színházi előadások. Márton Imola elmesélte: egy litvániai turné során ismerték meg a grúziai fesztivál igazgatóját, aki még 2019-ben Iránban látta az előadásukat, és már akkor eldöntötte, hogy elhívja az általa szervezett rendezvényre is. Különleges élményt jelentett számukra ez a vendégjáték: telt ház volt, a végén állva tapsolt a közönség, utána pedig több néző is jelezte nekik, hogy nem láttak még ilyen műfajú előadást, tehát Grúziában még nem számít hétköznapi művészetnek a kortárs tánc.

A gyergyószentmiklósi Egyfeszten augusztus 2-án, a rendezvény zárónapján lépett fel az M Studio a Fire Flow című tűzzsonglőr-produkcióval, mely tavaly készült az Andrei Oțetaru koreográfussal való együttműködés nyomán. A szabadtéri előadást a No Sugar és a Tankcsapda koncertjei között tartották a nagyszínpad mellett, így rengeteg nézőjük volt. Márton Imola szerint nagy tapsot kapott az előadás, ez is igazán jó élmény volt számukra.

A következő évad elején folytatódik a vendégjátékok sorozata, bő két hét múlva ismét Egyiptomba utaznak, ahol az ország legnagyobb színházi fesztiválján, a Kairó Nemzetközi Kísérleti Színházi Fesztiválon (Cairo International Festival for Experimental Theatre) mutatják be a Lift című előadásukat szeptember 3-án. A rangos kairói rendezvénynek idén tartják a harmincegyedik kiadását, annak programjába négyszáz elő­adás közül választották ki az M Studio produkcióját, mely megtisztelő volt számukra, és aminek nagyon örülnek – mondta a társulatvezető. A kairói fellépés után Pécsre készülnek, ahol a XVIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón vesznek részt a romeo@julia.com című, FrenÁk által rendezett előadással. Erre a vendégjátékra szeptember 13-án 20 órától kerül sor a Pécsi Nemzeti Színházban.

A kiszállásokkal kapcsolatosan Márton Imola arról is mesélt lapunknak, hogy a távolabbi játszóhelyeken nem mindig tudnak megfelelő technikai feltételeket biztosítani számukra a fellépéshez, Európán kívüli országokban többször is előfordult már, hogy a balettszőnyeg fogalmát sem ismerték, így linóleumon vagy éppenséggel préselt lemezen kellett lejátszaniuk az előadást a színészeknek. Amikor repülővel utaznak, nem tudják magukkal vinni az itthoni balettszőnyeget, a közel-keleti országokban pedig néhol banneranyagból készült szőnyeggel várták őket, amely csúszós, gyűrődik, balesetveszélyes. Grúziában nem volt ilyen jellegű gondjuk, jó előre sikerült egyeztetniük ez ügyben a szervezőkkel, az egyiptomi fellépés technikai feltételeitől azonban kissé tartanak – tette hozzá a társulat vezetője.