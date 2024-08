Biztonságos vakációt

A SIC Feszten is jelen volt a rendőrség. Fotó: Kovászna Megyei Rendőrség

Az országos kampány a táborok, nyilvános kulturális vagy sportesemények résztvevőinek, a képzésekre járóknak vagy az elhelyezési központokban lakóknak szól, és nemcsak városokon zajlik, hanem a falvakon is; célja a veszélyes helyzetek elkerülésére való felkészítés. A foglalkozásokon a diákokat, szülőket és a tágabb közösséget is tájékoztatják azokról a negatív behatásokról, amelyek a gyermekeket érhetik, köztük a barátok befolyásáról is. Megyénkben mindeddig 72 ilyen tevékenységet bonyolítottak le, amelyekkel közel 3600 személyhez (gyermekekhez és felnőttekhez) értek el. E találkozókon a pszichoaktív szerek fogyasztásának, az emberkereskedelemnek, a kiskorúak eltűnésének és önkéntes távozásának megelőzéséről volt szó, de ismertették a kockázatos magatartásformákat és azokat a helyzeteket, amelyekben sebezhetővé válhatnak a gyermekek. (demeter)