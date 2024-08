Újabb falurészt aszfaltoztak le Torján

Jó csapattal dolgozik, nagyjából az is fogja folytatni a munkát, egyedül az alpolgármester személye fog változni Torján – a nyugalomba vonuló Luka Medárd helyét Gál Botond fogja átvenni –, és ennek köszönhető, hogy sok munkálat tud zajlani Torján, jórészt pályázati pénzből. Ezek egyike a nagyközség úthálózatának korszerűsítése: miután korábban az egyik legnagyobb falurészen, Karatnán aszfaltozták le az utat, a napokban a valáli részre is bitumen került. Eddig a karatnai római katolikus templomig tartott az aszfaltréteg, ezzel a munkálattal a falu Bálványos felőli részén is műút vezet át, amely a 11C országúthoz kapcsolódik. „Gyakorlatilag egy párhuzamos út épült meg, amely a községházától kezdődik és a felszegen torkollik az országútba” – mondotta el Daragus Attila polgármester, hozzátéve, öt kilométer községi utat aszfaltoztak le.

Emellett a napokban leaszfaltozzák a Szent Ilona falurészen található ravatalozóház felé vezető utat is. Tervben a 6-os számot viselő, illetve a Csikafalva mögötti, a Lövölde felé vezető út korszerűsítése is. Egy másik nagy projektjük Bálványost érinti: egy nyertes pályázatból az üdülőhelynek azt az útját fogják aszfaltozni, amely a várhoz vezető ösvényig tart – ez a munkálat hamarosan elektronikus közbeszerzésre kerül.